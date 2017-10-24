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Материалы по теме:

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту заражения ВИЧ-инфекцией 59-летней женщины, сообщили в  прокуратуре Комсомольского района. По версии правоохранителей, вирус в ее организм попал во время операции в тольяттинской городской больнице №4. В 2014 году пациентке там была проведена операция 

23 октября 2017, 02:12
Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс

Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
Как сообщает «Коммерсант», курс ориентирован на подготовку подрастающего 

23 октября 2017, 11:03
Директора МП «Благоустройство» накажут

Директора МП «Благоустройство» накажут

Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.
За 

17 октября 2017, 09:00
Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура Самары уличила мэрию города в заключении муниципальных контрактов, на оплату которых денег в бюджете предусмотрено не было. Так, например, "Межрегиональная лизинговая компания", согласно договору , в срок до 2021 года должна предоставить городу 20 односекционных низкопольных трамваев и столько 

17 октября 2017, 07:06
Определены самые культурные города России

Определены самые культурные города России

Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
При составлении перечня во внимание принимались такие критерии, как количество учреждений культуры, удовлетворенность населения своей культурной средой, а также образовательной сферой.
Как показало исследование, учреждениями 

11 октября 2017, 10:30
У организаторов игорного клуба на 5-й просеке изъяли 32 автомата

У организаторов игорного клуба на 5-й просеке изъяли 32 автомата

Прокуратура Октябрьского района Самары признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту организации и проведения азартных игр на Пятой просеке. Нелегальный игорный клуб выявили месяц назад. Заведение располагалось в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома. Силовики изъяли там 

10 октября 2017, 02:50
Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение

Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение

Проблема третьей смены в российских школах будет решена в течение трех лет с помощью программы строительства новых учебных заведений. Так заявила сегодня вице-премьер правительства Ольга Голодец.
По ее словам, проблема третьей смены в средних учебных заведениях состоит в том, что 

4 октября 2017, 05:05
Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям

Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям

Свыше 40% граждан России полагают, что учителя теряют уважение в обществе. Об этом говорят результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Как гласят результаты исследования, положение преподавателя в сегодняшнем обществе респонденты оценили на 2,86 балла из 5 возможных. При 

4 октября 2017, 03:15
Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы

Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы

В Самаре из-за вспышки серозного менингита на карантин закрыли еще две школы: 123-ю и 103-ю. Ранее учебный процесс остановили еще в 3 образовательных учреждениях. В городской больнице №5 - именно туда госпитализируют детей с подозрением на менингит со всей области 

4 октября 2017, 09:06
В Самаре из-за менингита закрыли еще две школы

В Самаре из-за менингита закрыли еще две школы

Еще два учебных заведения закрыли на карантин из-за менингита. Речь идет о школах №103 и 123, передает «Волга-Ньюс». Всего заболело более 70 школьников. Таковы данные департамента образования. Напомним, на прошлой неделе на дистанционное обучение были переведены школы №7 и 
3 октября 2017, 03:33
В Самаре из-за менингита закрыли школу

В Самаре из-за менингита закрыли школу

В самарской школе №7, расположенной в Крутых Ключах, объявили карантин. Дети как минимум до 30 сентября переведены на дистанционное обучение, сообщается на сайте учебного заведения. По данным медиков, несколько школьников заболели менингитом. Аналогичные случаи зафиксированы в другом образовательном учреждении. Подробности 

27 сентября 2017, 04:24
Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре

Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре

Прокуратура продолжает проверять региональные образовательные учреждения на предмет незаконных сборов денег с родителей. В поле зрения надзорного органа попали не только школы, но и детские сады.

Масштабная проверка прокуратурой детских образовательных учреждений началась после того, как служители Фемиды признали незаконными поборы 

19 сентября 2017, 11:31
В блогах: «Отменили школьные поборы»

В блогах: «Отменили школьные поборы»

Блогер dolceitali поведала, что в школе, где учится ее ребенок, отменили школьные поборы. "После родительского собрания я была очень удивлена!" - пишет автор. "Что-то в нашей школе случилось! Но что именно? Вдруг запретили собирать "бабосики" в фонды школы и 
31 августа 2017, 07:49
В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям

Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а 

31 мая 2017, 11:38
В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе

Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.

Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области. 

В надзорное 

22 марта 2017, 01:51
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