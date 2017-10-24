Директора этих учебных заведений утвердили положения о родительском комитете, которые, по мнению надзорного ведомства, брали на себя порой слишком много. В частности собирали деньги на благоустройство, ремонт, обновление материально-технической базы и даже на учебники. В некоторых школах деньги сдавали на доплаты педагогам, что категорически запрещено законом. Проверки продолжаются.
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Прокуратура: пациентку тольяттинской больницы во время операции заразили ВИЧ
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23 октября 2017, 02:12
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Минобрнауки предложили ввести в школьную программу разработанный в РПЦ курс
Церковь предложила Минобрнауки ввести в программу средней школы новую дисциплину - «Нравственные основы семейной жизни». Как рассказывают отечественные информагентства, инициатива получила поддержку Ассоциации родительских комитетов, в ведомстве к ней тоже отнеслись положительно.
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23 октября 2017, 11:03
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Директора МП «Благоустройство» накажут
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17 октября 2017, 09:00
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Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей
Прокуратура Самары уличила мэрию города в заключении муниципальных контрактов, на оплату которых денег в бюджете предусмотрено не было. Так, например, "Межрегиональная лизинговая компания", согласно договору , в срок до 2021 года должна предоставить городу 20 односекционных низкопольных трамваев и столько …
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17 октября 2017, 07:06
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Определены самые культурные города России
Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
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11 октября 2017, 10:30
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У организаторов игорного клуба на 5-й просеке изъяли 32 автомата
Прокуратура Октябрьского района Самары признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту организации и проведения азартных игр на Пятой просеке. Нелегальный игорный клуб выявили месяц назад. Заведение располагалось в нежилом помещении на первом этаже многоквартирного дома. Силовики изъяли там …
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10 октября 2017, 02:50
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Названы сроки перехода российских школ на двухсменное обучение
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4 октября 2017, 05:05
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Поставили «неуд»: ВЦИОМ отметил ухудшение отношения россиян к учителям
Свыше 40% граждан России полагают, что учителя теряют уважение в обществе. Об этом говорят результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
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4 октября 2017, 03:15
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Карантин: В Самаре из-за вспышки серозного менингита закрыли еще две школы
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4 октября 2017, 09:06
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В Самаре из-за менингита закрыли еще две школы
Еще два учебных заведения закрыли на карантин из-за менингита. Речь идет о школах №103 и 123, передает «Волга-Ньюс». Всего заболело более 70 школьников. Таковы данные департамента образования. Напомним, на прошлой неделе на дистанционное обучение были переведены школы №7 и …
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3 октября 2017, 03:33
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В Самаре из-за менингита закрыли школу
В самарской школе №7, расположенной в Крутых Ключах, объявили карантин. Дети как минимум до 30 сентября переведены на дистанционное обучение, сообщается на сайте учебного заведения. По данным медиков, несколько школьников заболели менингитом. Аналогичные случаи зафиксированы в другом образовательном учреждении. Подробности …
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27 сентября 2017, 04:24
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Поборы в детских садах: прокуратура озвучила результаты масштабной проверки в Самаре
Прокуратура продолжает проверять региональные образовательные учреждения на предмет незаконных сборов денег с родителей. В поле зрения надзорного органа попали не только школы, но и детские сады.
Масштабная проверка прокуратурой детских образовательных учреждений началась после того, как служители Фемиды признали незаконными поборы …
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19 сентября 2017, 11:31
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В блогах: «Отменили школьные поборы»
Блогер dolceitali поведала, что в школе, где учится ее ребенок, отменили школьные поборы. "После родительского собрания я была очень удивлена!" - пишет автор. "Что-то в нашей школе случилось! Но что именно? Вдруг запретили собирать "бабосики" в фонды школы и …
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31 августа 2017, 07:49
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В самарской школе собирали добровольные пожертвования, чтобы платить учителям
Родители учеников самарской школы №41 пожаловались на поборы. Сотрудники областной прокуратуры провели проверку, по результатам которой факты нарушений подтвердились. Согласно платежным документам, собирали «вступительный взнос» и «благотворительный взнос за ученика, поступающего в 1-й класс в 2017 году, без НДС», а …
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31 мая 2017, 11:38
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В Жигулевске подростки пожаловались на поборы в школе
Прокуратура Жигулевска начала проверку по фактам жалоб от учеников средней школы № 16.
Сотрудниками надзорного ведомства будут проверены доводы заявителей о незаконных сборах с родителей и учеников школы на оплату услуг уборщицы и охраны, сообщается на сайте прокуратуры Самарской области.
В надзорное …
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22 марта 2017, 01:51