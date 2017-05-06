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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
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Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

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5 мая 2017, 08:56
Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?

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Свыше 9 тысяч нарушений в сфере ЖКХ выявлено областной прокуратурой в 2016 году.
Административные и дисциплинарные санкции наложены почти на 3000 должностных и юридических лиц.
Возбуждено 14 уголовных дел. Большая часть нарушений допущена Управляющими компаниями. Некоторые из них не только 

4 мая 2017, 05:49
Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать 

4 мая 2017, 11:20
В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ

Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
По словам чиновника, основная суть вопроса состоит «не в борьбе с употреблением алкоголя», а в «употреблении некачественного алкоголя». По 

2 мая 2017, 11:19
Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов

Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
 
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в 
29 апреля 2017, 04:50
В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками

Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время 

15 апреля 2017, 04:30
В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

Думский комитет по культуре выступил с инициативой запретить рекламные паузы на ТВ во время демонстрации фильмов. Как говорят авторы законопроекта, рекламу нужно показывать перед началом фильма и после его завершения, а вот ролики в середине картины возможны только с разрешения 

13 апреля 2017, 05:21
Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры

Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического 

13 апреля 2017, 05:06
В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей

В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой 

13 апреля 2017, 02:34
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»

Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»

Самарское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации «Быстроденьги» по признакам нарушения закона «О рекламе». Претензии к кредитному учреждению возникли из-за мелкого, затрудняющего восприятие шрифта на рекламных баннерах, которым была напечатана важная информация. В то время, как 

2 декабря 2016, 11:48
Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»

Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.

Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, 

29 ноября 2016, 03:36
В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018

В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018

В Самаре начали красить фасады домов на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает progorodsamara.ru. Пока работы стартовали только на 2 домах и сразу были заморожены до весны. Как сообщили порталу в областном министерстве энергетики и 
15 февраля 2016, 10:46
В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)

В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)

В минувшую субботу утром, около 10:00, в центре города у одного из старейших зданий обвалился фасад. Момент падения облицовки на ул. Льва Толстого, 30, зафиксировал видеорегистратор одного из припаркованных во дворе автомобилей. Этот особняк более известен как "доходный дом Субботиной-Мартинсон".
30 июня 2014, 10:40
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