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Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении
Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное …
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5 мая 2017, 08:56
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Какие махинации проворачивают в самарском ЖКХ?
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4 мая 2017, 05:49
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Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»
22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.
По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать …
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4 мая 2017, 11:20
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В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
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2 мая 2017, 11:19
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Самарская мэрия пригласила Ивана Урганта принять участие в восстановлении фасадов домов
Мэрия Самары предложила Ивану Урганту поучаствовать в восстановлении фасадов деревянных домов города, сообщение об этом появилось в официальном микроблоге горадминистрации в соцсети Twitter.
«Уважаемый @Urgant_Show, благодарим Вас за неравнодушную позицию и приглашаем принять участие в восстановлении деревянных домов в …
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29 апреля 2017, 04:50
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В Самаре женщина пришла на свидание с мужем-заключенным с наркотиками
Следственным отделом МВД России по Красноярскому району направлено в суд два уголовных дела в отношении супружеской пары, подозреваемой в незаконном обороте наркотических веществ. По версии следствия, в декабре прошлого года 35-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии региона, во время …
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15 апреля 2017, 04:30
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В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов
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13 апреля 2017, 05:21
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Самарских наркоманов хотят отправить в тубдиспансеры
Самарцев, состоящих на учете у нарколога, могут принудительно начать проверять на наличие туберкулеза. Соответствующее заявление в суд направила прокуратура Железнодорожного района. Надзорное ведомство среди лиц, состоящих на учете в областном наркологическом диспансере, выявило 54 человека, которые уклоняются от обязательного периодического …
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13 апреля 2017, 05:06
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В Новороссийске задержана машина с партией кокаина на 300 млн рублей
В Новороссийске сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков. В процессе операции «Анаконда» в населенном пункте Владимировка была досмотрена подозрительная машина марки Skoda с питерскими регистрационными знаками. В транспортном средстве нашли тайник с брикетами общей массой …
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13 апреля 2017, 02:34
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Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля
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23 марта 2017, 10:12
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Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»
Самарское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации «Быстроденьги» по признакам нарушения закона «О рекламе». Претензии к кредитному учреждению возникли из-за мелкого, затрудняющего восприятие шрифта на рекламных баннерах, которым была напечатана важная информация. В то время, как …
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2 декабря 2016, 11:48
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Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»
Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.
Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, …
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29 ноября 2016, 03:36
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В Самаре на Московском шоссе начали красить фасады домов к ЧМ-2018
В Самаре начали красить фасады домов на гостевых маршрутах к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает progorodsamara.ru. Пока работы стартовали только на 2 домах и сразу были заморожены до весны. Как сообщили порталу в областном министерстве энергетики и …
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15 февраля 2016, 10:46
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В центре Самары обрушилась часть фасада дома Субботиной-Мартинсон (ВИДЕО)
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30 июня 2014, 10:40