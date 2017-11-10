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Материалы по теме:

В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта  «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод 
10 ноября 2017, 12:56
В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

В Самаре могут разрешить продажу алкоголя после 10 вечера

Поправки в местный закон об ограничении продажи спиртного примут, если проект одобрят большинство жителей региона, рассказали в правительстве Самарской области.

В Самарской губдуме давно рассматривают возможность снять запрет на реализацию спиртного с 8:00 до 23:00. Сейчас приобрести алкогольные напитки в магазинах 

8 ноября 2017, 10:15
Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания СКС отсудила у РЖД 31 миллион рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» (СКС) выиграла у РЖД в суде более 31 миллиона рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», в арбитражном суде Самарской области ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в которых было 

8 ноября 2017, 05:11
Самара заняла 8-е место в рейтинге

Самара заняла 8-е место в рейтинге "Яндекса"

На основе запросов пользователей в поисковике «Яндекс» специалисты компании составили топ популярности российских мегаполисов. Всего в списке оказалось 50 крупнейших городов России. Самара оказалась на 8-м месте. Были изучены запросы с названиями городов, сделанные за 12 месяцев – с августа 

8 ноября 2017, 07:09
В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре появились первые зарядные станции для электромобилей. Пока в городе всего пять точек: на 6-й просеке, у отеля «Ренессанс», бизнес-центра «Деловой мир» на улице Урицкого, а также в ЖК «Владимир» на улице Академика Платонова и ЖК «Радужный-Люкс» на улице 

8 ноября 2017, 12:16
В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре выявлены две точки по проведению азартных игр. Обе располагались в Кировском районе на проспекте Карла Маркса. Терминалы, предназначенные для проведения азартных онлайн-игр, были обнаружены в баре и магазине продуктов. Обе точки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района и активисты 

8 ноября 2017, 11:28
Мошенник из Самары обманул москвичку, представившись её сыном

Мошенник из Самары обманул москвичку, представившись её сыном

Самарские полицейские направили в суд уголовные дела в отношении группы телефонных мошенников.

Согласно материалам силовиков, в январе 2017 года жертвой преступников стала жительница Московской области. Ночью ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном, что якобы он избил человека и сейчас 

2 ноября 2017, 04:30
Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Любовь Картамышева останется под домашним арестом как минимум до 4 января

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение накануне принял самарский районный суд.

4 ноября 
2 ноября 2017, 12:45
Любовь Картамышеву отпустили домой

Любовь Картамышеву отпустили домой

Бывшего директора гимназии № 1 Любовь Картамышеву, которую обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное ей учреждение двоих детей, перевели из СИЗО под домашний арест. Такое решение сегодня принял Самарский районный суд. 
1 ноября 2017, 05:22
Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Прокуроры обнаружили ямы на дорогах практически по всему Промышленному району Самары. В большинстве мест отсутствуют и дорожные знаки.
Исправлять ситуацию будет директор МП Самары «Благоустройство» — Алексей Власов. Ему уже направили представление. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении 

27 октября 2017, 05:24
Кресло главы Самары попросили освободить

Кресло главы Самары попросили освободить

Прокуратура Самары требует отстранить от работы главу региональной столицы Олега Фурсова. Соответствующее представление уже внесено в местную гордуму. Депутаты рассмотрят документ в ближайшее время, но не позднее чем в месячный срок, и с наибольшей долей вероятности удовлетворят требование надзорного ведомства. 

Чем 

26 октября 2017, 10:41
Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей

Прокуратура уличила 48 самарских школ в попытке узаконить поборы с родителей

Директора этих учебных заведений утвердили положения о  родительском комитете, которые, по мнению надзорного ведомства,  брали на себя порой слишком много.  В частности собирали деньги на  благоустройство, ремонт,  обновление материально-технической базы и даже на учебники. В некоторых школах деньги сдавали  на 

24 октября 2017, 11:02
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