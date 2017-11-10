В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей В Самаре появились первые зарядные станции для электромобилей. Пока в городе всего пять точек: на 6-й просеке, у отеля «Ренессанс», бизнес-центра «Деловой мир» на улице Урицкого, а также в ЖК «Владимир» на улице Академика Платонова и ЖК «Радужный-Люкс» на улице …