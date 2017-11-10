Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, связанной с организацией и занятием проституцией», отметили в надзорном ведомстве. Сотрудники прокуратуры установили, что администратором сайта является жительница Заводоуковска (Тюменская область).
«В соответствии со ст. 39 КАС РФ прокурором города Самары в Заводоуковский районный суд Тюменской области направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решением Заводоуковского районного суда Тюменской области от 24.10.2017 административное исковое заявление прокурора города Самары удовлетворено в полном объеме», - сообщили в городской прокуратуре.
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