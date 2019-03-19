В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа



По словам осведомленного источника «ТЕРРЫ», мужчина был трезв, упал с балкона - окна … Мужчина, который выпал сегодня с девятого этажа 42 дома по улице Чернореченской, умер в больнице Пирогова в 15:39. Его травмы все же оказались несовместимы с жизнью.По словам осведомленного источника «ТЕРРЫ», мужчина был трезв, упал с балкона - окна