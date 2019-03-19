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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля
Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести …
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19 марта 2019, 07:42
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В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа
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19 марта 2019, 05:29
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Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»
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19 марта 2019, 04:01
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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?
На одном из крупнейших промышленных предприятий региона - ПАО «Кузнецов» сменилось руководство. Управляющим директором назначен теперь уже бывший директор по экономике и финансам Рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Соболев. Ранее возглавлявший «Кузнецов» Сергей Павлинич пойдет на повышение в одно из московских …
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14 марта 2019, 08:20
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Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега
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11 марта 2019, 02:39
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска
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27 февраля 2019, 09:04
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Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать
В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили …
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4 декабря 2017, 04:34
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В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Благоустройство» по факту растраты денег, сообщает областная прокуратура. По данным силовиков, с августа 2016-го по март 2017 года неустановленное лицо из руководства МП незаконно начислило сотрудникам предприятия 189 тысяч рублей в качестве …
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2 мая 2017, 01:18
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В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды
В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
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24 февраля 2017, 01:09
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Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в "Одноклассниках"
В Самаре передано в мировой суд административное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении правонарушения по статье административного кодекса "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении", сообщает прокуратура Самарской области.
Накануне в надзорное ведомство обратилась с заявлением другая жительница …
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2 августа 2016, 10:35
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