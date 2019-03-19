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«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

«Крылья Советов» сыграют с «Оренбургом» 3 апреля

Перенесенный матч между самарскими «Крыльями Советов» и «Оренбургом» состоится в среду, 3 апреля. Начало игры в 17:00, волжане встретятся с соперниками на выезде. Напомним, матч 16-го тура чемпионата российской премьер-лиги должен был пройти 1 декабря, но его решили перенести 
19 марта 2019, 07:42
В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

В Самаре скончался мужчина, упавший с 9 этажа

Мужчина, который выпал сегодня с девятого этажа 42 дома по улице Чернореченской, умер в больнице Пирогова в 15:39. Его травмы все же оказались несовместимы с жизнью.

По словам осведомленного источника «ТЕРРЫ», мужчина был трезв, упал с балкона - окна 
19 марта 2019, 05:29
Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Трамваи № 22 и 24 хотят пустить до «Самара Арены»

Стало известно, что трамваи № 22 и № 24 будут ходить до стадиона «Самара Арена». Эта информация была озвучена на заседании комитета по транспорту Самарской губдумы. Сейчас специалисты уже разработали проект, по которому на Московском шоссе сделают стрелку, тогда трамваи, 
19 марта 2019, 04:01
Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения

Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами 
19 марта 2019, 02:56
Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?

Какие задачи стоят перед новым управляющим директором завода «Кузнецов»?

На одном из крупнейших промышленных предприятий региона - ПАО «Кузнецов» сменилось руководство. Управляющим директором назначен теперь уже бывший директор по экономике и финансам Рыбинского ПАО «ОДК-Сатурн» Алексей Соболев. Ранее возглавлявший «Кузнецов» Сергей Павлинич пойдет на повышение в одно из московских 
14 марта 2019, 08:20
Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

Руководителем департамента образования Самары стала Елена Чернега

В понедельник, 11 марта, на совещании в городской администрации Самары представили нового руководителя департамента образования. Пост заняла Елена Чернега. Как отметили в самарской мэрии, у нее большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Ранее она была учителем 
11 марта 2019, 02:39
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем 
5 марта 2019, 08:46
В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

В Самарской области назначен новый руководитель угрозыска

Во вторник, 26 февраля, стало известно о новых кадровых решениях в региональном МВД -  пост начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области занял полковник полиции Павел Жилюнов. Ранее он был заместителем начальника Управления по контролю за оборотом 
27 февраля 2019, 09:04
Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать

Оправдательный приговор в отношении Екатерины Пузиковой попытаются обжаловать

В понедельник, 4 декабря, областная прокуратура направила в суд апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный областным судом в отношении Екатерины Пузиковой, которую обвиняли в убийстве ее мужа - банкира Дмитрия Пузикова. Ведомство намерено добиваться его отмены. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили 
4 декабря 2017, 04:34
В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении руководства МП «Благоустройство»

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении муниципального предприятия «Благоустройство» по факту растраты денег, сообщает областная прокуратура. По данным силовиков, с августа 2016-го по март 2017 года неустановленное лицо из руководства МП незаконно начислило сотрудникам предприятия 189 тысяч рублей в качестве 

2 мая 2017, 01:18
В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти годовалую девочку оставили одну в квартире без еды

В Тольятти 27-летняя местная жительница предстанет перед судом. Молодую женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, сообщает прокуратура Самарской области.
По версии сотрудников надзорного ведомства, молодая мать оставила свою годовалую дочку одну в квартире без полноценного ухода и питания. При этом 

24 февраля 2017, 01:09
Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в

Самарчанку накажут за оскорбление соперницы в "Одноклассниках"

В Самаре передано в мировой суд административное дело в отношении местной жительницы. Она подозревается в совершении правонарушения по статье административного кодекса "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении", сообщает прокуратура Самарской области.
 
Накануне в надзорное ведомство обратилась с заявлением другая жительница 
2 августа 2016, 10:35
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