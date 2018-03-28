«Промсвязьбанк» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием отменить сделку между «Автовазбанком» и «Возрождением» на сумму почти 700 миллионов рублей. Речь идет о переуступке прав требования по займу. По оценкам истца, реальная стоимость сделки составляет всего 10 процентов от номинальной. В этой связи «Автовазбанку» был причинен ущерб, сетуют в ПСБ. Как уже сообщала «ТЕРРА», летом 2015 года «Промсвязьбанк» братьев Ананьевых стал санатором АВБ. В соответствии с принятым планом участия Агентства по страхованию вкладов за счет средств Центробанка предполагалось оказать финансовую помощь «Промсвязьбанку» на оздоровление «АвтоВАЗбанка» в виде займа на 18 миллиардов рублей сроком на 10 лет. Однако в декабре прошлого года оздоровление потребовалось уже самому «Промсвязьбанку» - он перешел под контроль ЦБ. В настоящий момент почти 80 процентов бумаг в «Возрождении» находятся под контролем Дмитрия Ананьева через зарегистрированную в Нидерландах фирму Promsvyaz Capital. Ранее Ананьев 2 раза получал предписания от Регулятора о необходимости сократить долю в «Возрождении» до 10 процентов. В начале марта текущего года сообщалось, что пакет выкупит один из инвестиционных фондов.
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Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля
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29 марта 2018, 12:34
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ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.
«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций …
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29 марта 2018, 09:33
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Троих автоугонщиков осудили в Тольятти
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29 марта 2018, 09:30
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Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде
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28 марта 2018, 11:27
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Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов
В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.
По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти …
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27 марта 2018, 06:15
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Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области
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27 марта 2018, 12:14
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ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых
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23 марта 2018, 04:58
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«Солидарность» банкротит Титова
Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.
С 2000 …
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22 марта 2018, 10:57
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«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»
«Промсвязьбанк» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «АвтоВАЗбанку». Согласно сообщению на сайте арбитража, заявитель требует признать незаконными решения тольяттинской финансовой организации. Подробности не уточняются. Третьим лицом по иску выступает родственный ПСБ банк «Возрождение».
Как уже сообщала «ТЕРРА», летом 2015 …
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2 февраля 2018, 12:35
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ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию
В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.
«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не …
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15 декабря 2017, 12:01
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В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ
Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.
«Это внутренний документ …
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15 декабря 2017, 05:42
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"Промсвязьбанк" завершил присоединение самарского "Первобанка"
Об этом официально заявили представители кредитного учреждения. С 1-ого июля все отделения "Первобанка" начали работать под новым брендом в привычном для клиентов режиме, говорится в сообщении. Сеть отделений "Промсвязьбанка" в Самарской области увеличится на 16 офисов и будет насчитывать 22 отделения. …
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4 июля 2016, 07:15
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"Самарский резервуарный завод" банкротят
В областной арбитраж с соответствующим иском обратился "Автовазбанк". Соответствующая информация появилась на сайте суда. Сумма иска не сообщается. В то же время ООО "СРЗ" имеет долю в одноименном открытом акционерном обществе. А ОАО "Самарский резервуарный завод" пытались обанкротить уже несколько раз. …
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29 апреля 2016, 03:32
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«АвтоВАЗбанк» планирует закрыть свой филиал в Москве
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24 февраля 2016, 04:08
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Автовазбанк остался без президента
Полномочия президента Автовазбанка Елены Казымовой прекращены. Соответствующее решение принял совет директоров финансового учреждения. Временно исполняющим обязанности президента назначен член совета и директор департамента кредитования Юрий Фролов. Кто в итоге возглавит банк, пока неизвестно. Кандидатуру топ-менеджера согласовывает Центробанк. Напомним, Автовазбанк находится …
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25 декабря 2015, 03:31