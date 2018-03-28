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Материалы по теме:

Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Выплаты клиентам «АК Банк» в Самаре начнутся не позднее 12 апреля

Вкладчики «АктивКапитал Банка», у которого ЦБ сегодня отозвал лицензию, начнут получать страховые выплаты не позднее 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Банки-агенты будут определены на конкурсной основе до 5 апреля. О времени, месте, форме 

29 марта 2018, 12:34
ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

Троих автоугонщиков осудили в Тольятти

В Тольятти вынесли приговор в отношении троих серийных автоугонщиков. Они действовали с июня 2016 по март 2017 года. За это время они похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Украденный транспорт преступники перегоняли в арендованные гаражные боксы, «перебивали» номера 

29 марта 2018, 09:30
Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Предполагаемый убийца пенсионерок покончил с собой в Самарском облсуде

Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

По версии следствия, он убивал женщин ради наживы. Свою вину мужчина сначала признал, потом 

28 марта 2018, 11:27
Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Житель Новокуйбышевска получил условный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Новокуйбышевске осудили 37-летнего мужчину. Он обвинялся в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

По информации следствия, в ноябре-декабре прошлого года обвиняемый пришел в местный многофункциональный центр. Он прописал в своей квартире 13 граждан Узбекистана. Однако на данной жил площади эти 

27 марта 2018, 06:15
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% годовых

Совет директоров Банка России в пятницу, 23 марта, принял решение снизить ключевую ставку на четверть процента - до 7,25% годовых. По оценке регулятора, основная причина - уровень годовой инфляции, которая остается устойчиво слабой. Она, по прогнозу ЦБ, составит 3–4% в 

23 марта 2018, 04:58
«Солидарность» банкротит Титова

«Солидарность» банкротит Титова

Самарский банк «Солидарность» обратился в областной Арбитражный суд с иском о банкротстве своего бывшего бенефициара Алексея Титова, сына экс-губернатора. Финансовое учреждение также намерено взыскать задолженность с бывшего депутата губдумы Сергея Ракитина и известных бизнесменов Александра Швидака и Вадима Егиазарова.

С 2000 

22 марта 2018, 10:57
«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»

«Промсвязьбанк» подал в суд на «АвтоВАЗбанк»

«Промсвязьбанк» обратился в арбитражный суд Москвы с иском к «АвтоВАЗбанку». Согласно сообщению на сайте арбитража, заявитель требует признать незаконными решения тольяттинской финансовой организации. Подробности не уточняются.  Третьим лицом по иску выступает родственный ПСБ банк «Возрождение».

Как уже сообщала «ТЕРРА», летом 2015 

2 февраля 2018, 12:35
ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

ЦБ ввел в «Промсвязьбанке» временную администрацию

В пятницу, 15 декабря, в «Промсвязьбанке» ввели временную администрацию, при этом о моратории на удовлетворение требований кредиторов пока не говорят.

«Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не 
15 декабря 2017, 12:01
В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

В Промсвязьбанке ждут временную администрацию ЦБ

Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить резервов на сумму от 100 до 130 миллиардов рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. При этом сам капитал финансового учреждения составляет чуть более 150 миллиардов рублей.

«Это внутренний документ 
15 декабря 2017, 05:42

"Промсвязьбанк" завершил присоединение самарского "Первобанка"

Об этом официально заявили представители кредитного учреждения. С 1-ого июля все отделения "Первобанка" начали работать под новым брендом в привычном для клиентов режиме, говорится в сообщении. Сеть отделений "Промсвязьбанка" в Самарской области увеличится на 16 офисов и будет насчитывать 22 отделения. 

4 июля 2016, 07:15

"Самарский резервуарный завод" банкротят

В областной арбитраж с соответствующим иском обратился "Автовазбанк". Соответствующая информация появилась на сайте суда. Сумма иска не сообщается. В то же время ООО "СРЗ" имеет долю в одноименном открытом акционерном обществе. А ОАО "Самарский резервуарный завод" пытались обанкротить уже несколько раз. 

29 апреля 2016, 03:32
«АвтоВАЗбанк» планирует закрыть свой филиал в Москве

«АвтоВАЗбанк» планирует закрыть свой филиал в Москве

Этот вопрос вынесен на рассмотрение совета директоров «АвтоВАЗбанка», заседание которого состоится завтра, 25 февраля.

Отметим, ранее у АВБ было 7 филиалов - в Самаре, Сызрани, Димитровграде, Чебоксарах, Оренбурге, Москве и на Кипре. Однако, весной 2014 года филиальная сеть была 
24 февраля 2016, 04:08
Автовазбанк остался без президента

Автовазбанк остался без президента

Полномочия президента Автовазбанка Елены Казымовой прекращены. Соответствующее решение принял совет директоров финансового учреждения. Временно исполняющим обязанности президента назначен член совета и директор департамента кредитования Юрий Фролов. Кто в итоге возглавит банк, пока неизвестно. Кандидатуру топ-менеджера согласовывает Центробанк. Напомним, Автовазбанк находится 
25 декабря 2015, 03:31
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