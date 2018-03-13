В Самаре задержан директор частной клиники для алкоголиков. Один из пациентов учреждения сообщил полицейским, что у него пропали деньги, переданные руководителю клиники под ответственное хранение.
Потерпевший - 48-летний мужчина рассказал, что проходит в частном реабилитационном центре курс лечения от алкоголизма. У него исчезло 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Директор центра – 41-летний мужчина, ранее судим за незаконный оборот наркотиков. По данным полицейских, он уроженец другого региона, в Самарской области регистрации не имеет.
«Мужчина сознался в содеянном, рассказав сотрудникам полиции, что денежные средства уже успел потратить на личные нужды», - передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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