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Материалы по теме:

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

Сотрудники ГИБДД задержали парня, обокравшего магазин в Сызрани

На днях в Сызрани поймали 21-летнего вора. Он попытался обчистить супермаркет. Молодой человек сразу же привлек к себе внимание сотрудников торговой точки. Покупатель стоял у полки с товаром, и просто складывал ее содержимое в свою корзину, не особенно выбирая. После 

5 марта 2018, 03:35
Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

5 марта 2018, 02:56
За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

За кражу почти 5 тысяч литров солярки оштрафован житель Сызранского района

В Сызранском районном суде вынесли приговор 35-летнему мужчине. Ему вменяли кражу большого количества дизельного топлива.

По информации следствия, злоумышленник работал водителем автоцистерны КамАЗ. Во время ремонтных работ на трубопроводе он заливал солярку в машину из вреза в трубе. Часть топлива мужчина 

1 марта 2018, 04:54
Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Миллиард рублей на ясли получит Самарская область

Самарская область получит 1 миллиард рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в ясельных группах дошкольных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Всего документ за подписью главы кабмина Дмитрия 

1 марта 2018, 12:58
Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти

Женщина пыталась расплатиться поддельной 5-тысячной купюрой в торговом центре в Тольятти

Полицейские задержали покупательницу одного из тольяттинских торговых центров. Ее поймали при попытке расплатиться за товар фальшивыми деньгами.

Злоумышленница подошла к кассе, и отдала сотруднице торговой точки 5-тысячную купюру. Она усомнилась в подлинности банкноты, и вызвала правоохранителей. Стражи порядка доставили фальшивомонетчицу в 

28 февраля 2018, 11:59
В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В Самарской области мужчина крал продукты из супермаркетов

В полицию Похвистневского района поступили два заявления о краже от продавцов супермаркетов. Они сообщили, что при просмотре записей с камер видеонаблюдения был замечен мужчина, который брал с полок товары и уносил их, не заплатив. Злоумышленник украл в одном магазине колбасу 

22 февраля 2018, 06:14
Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

Самарские семьи смогут оформить пособия на первенца по месту жительства

14 февраля прошло заседание правительства Самарской области. Члены регионального кабмина рассмотрели законопроект «О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».

Сейчас семьи, в которых рождается первенец, могут подать заявление на получение пособий в областное Минсоцдемографии. 

14 февраля 2018, 03:59
На проектирование магистрали

На проектирование магистрали "Центральная" в Самаре заложили 22 миллиона рублей

Магистрали "Центральная" в Самаре все-таки быть. Тема, которая обсуждалась в течение 20 последних лет, наконец стала воплощаться во что-то реальное. Во всяком случае, уже в этом году чиновники планируют потратить на проектирование новой дороги 22 миллиона рублей. Эти деньги уже 

13 февраля 2018, 11:29
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