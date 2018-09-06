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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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Форум «Инженеры будущего-2019» может пройти в Самарской области
Один из крупнейших современных образовательных проектов России - форум "Инженеры будущего" может уже в 2019-м году пройти в Самарской области. С просьбой помочь в этом к первому заместителю председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, …
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6 сентября 2018, 09:47
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В Самаре пройдет турнир по скейтбордингу
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6 сентября 2018, 09:19
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В Самаре перекрыли движение около ЦУМа
В среду утром, автомобилисты столкнулись с неожиданным препятствием - около ЦУМ Самара перекрыли движение по невыясненной причине. По периметру торгового центра стояли машины полиции, оперативных ведомств.
«На месте машины скорой помощи, полиции, ГИБДД. Обстоятельства выясняются», - написали очевидцы в …
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5 сентября 2018, 10:30
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15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти
В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на …
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4 сентября 2018, 09:16
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Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
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3 сентября 2018, 11:54
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Спасатели эвакуировали людей с заглохшей лодки под Сызранью
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3 сентября 2018, 09:52
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В Сызрани ведется поиск пропавшего мужчины
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17 апреля 2014, 01:08