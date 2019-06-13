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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по 
13 июня 2019, 03:27
В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В среду, 12 июня, под колесами легковушки в Красноглинском районе Самары оказался ребенок. В 21:00 59-летний водитель ехал на своем автомобиле «Лада Калина» по улице Красногвардейской в направлении Симферопольской. По пути автомобилист сбил шестилетнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД 
13 июня 2019, 01:36
В Сызрани пропал 10-летний мальчик

В Сызрани пропал 10-летний мальчик

В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в 
13 июня 2019, 12:14
Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки

В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 
13 июня 2019, 09:58
В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов

Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов.

"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без 
3 июня 2019, 07:03
В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Тольятти пропала 15-летняя девушка

В Самарской области ищут 15-летнюю Екатерину Крайнюкову. По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девочка не выходит на связь с 27 мая, она исчезла в Тольятти после Последнего звонка. 

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые ниже плеч, глаза карие.
29 мая 2019, 10:51
35-летнего пропавшего мужчину ищут в Самаре

35-летнего пропавшего мужчину ищут в Самаре

В Самаре идет розыск пропавшего мужчины. 35-летнего Константина Кривцова в последний раз видели 23 апреля и больше он на связь не выходил. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети ВКонтакте.

Приметы: рост 182-185 см, худощавого телосложения, волосы 

1 мая 2019, 07:29
В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!

В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!

Самарский приют для животных "Участие" через соцсеть «ВКонтакте» обратился к небезразличным жителям города, чтобы они помогли со строительством вольеров для собак. "В нашем приюте по всей Самарской области самое большое количество собак, - пишут авторы поста. - Успевая всех 
26 апреля 2019, 01:53
В Самаре пропала 12-летняя девочка

В Самаре пропала 12-летняя девочка

В столице 63-го региона волонтеры ищут 12-летнюю девочку Софью. Пост с ориентировкой разместил на своей странице в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным активистов, ребенок пропал в среду, 24 апреля. На 11:30 четверга, 25 апреля, поиск школьницы продолжается. 
25 апреля 2019, 11:49
В Тольятти ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом

В Тольятти ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом

Полиция Тольятти ищет очевидцев смертельного ДТП в Автозаводском районе. Авария произошла еще 18 января в 15:50 около дома № 28 по улице Революционной - там столкнулись иномарка «Ниссан» и автобус «Фиат Дукато». Как сообщили в отделе ГИБДД У МВД России 
17 апреля 2019, 05:43
Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем 
5 марта 2019, 08:46
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