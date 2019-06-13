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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя
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13 июня 2019, 01:36
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В Сызрани пропал 10-летний мальчик
В Сызрани ищут 10-летнего мальчика, которого близкие потеряли из виду в среду, 12 июня. Как сообщают активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», исчез 10-летний Иван. Его приметы: худощавого телосложения, рост 125-130 см, волосы темно-каштановые, глаза карие. Был одет в …
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13 июня 2019, 12:14
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Шок: в Тольятти отчима-наркомана подозревают в убийстве двухлетней девочки
В Тольятти расследуют обстоятельства гибели двухлетней девочки. Тело ребенка нашли 9 июня в квартире дома по бульвару Курчатова. Сейчас основными подозреваемыми являются родители малышки. Судя по данным документа, который служит направлением тела на судебно-медицинскую экспертизу, девочка умерла примерно в 23:30 …
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13 июня 2019, 09:58
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В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов
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3 июня 2019, 07:03
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В Тольятти пропала 15-летняя девушка
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29 мая 2019, 10:51
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35-летнего пропавшего мужчину ищут в Самаре
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1 мая 2019, 07:29
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В блогах: Люди, помогите со строительством вольеров для собак в приюте!
Самарский приют для животных "Участие" через соцсеть «ВКонтакте» обратился к небезразличным жителям города, чтобы они помогли со строительством вольеров для собак. "В нашем приюте по всей Самарской области самое большое количество собак, - пишут авторы поста. - Успевая всех …
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26 апреля 2019, 01:53
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В Самаре пропала 12-летняя девочка
В столице 63-го региона волонтеры ищут 12-летнюю девочку Софью. Пост с ориентировкой разместил на своей странице в соцсети поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным активистов, ребенок пропал в среду, 24 апреля. На 11:30 четверга, 25 апреля, поиск школьницы продолжается. …
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25 апреля 2019, 11:49
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В Тольятти ищут очевидцев смертельного ДТП с автобусом
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17 апреля 2019, 05:43
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Высшая квалификационная коллегия судей России ищет двух заместителей председателя Шестого кассационного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя и 26 судей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который будет базироваться в Самаре. Заявления и документы от соискателей принимаются до 25 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», председателем …
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5 марта 2019, 08:46
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