В блогах: за высоким забором, или Праздник для детей-инвалидов



"Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без … Блогер Ольга Шелест рассказала про праздник в самарском пансионате для детей-инвалидов."Они живут за высоким забором, вся их жизнь проходит, как правило, в четырех стенах, одной комнаты, максимум - двух. Эти дети признаны государством недееспособными, а потому живут без