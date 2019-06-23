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Самарчанка пропала без вести после столкновения на Волге двух маломерных судов
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22 июня 2019, 01:57
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Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле
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8 мая 2019, 12:57
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«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском
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3 февраля 2019, 05:35
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Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено
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20 апреля 2018, 09:13
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Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено
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17 апреля 2018, 09:21
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Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
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10 апреля 2018, 11:28
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По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт
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1 января 2018, 06:08
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От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге
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10 декабря 2017, 04:29
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