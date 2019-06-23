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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.06.2019 
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Материалы по теме:

Самарчанка пропала без вести после столкновения на Волге двух маломерных судов

Самарчанка пропала без вести после столкновения на Волге двух маломерных судов

Вчера, 21 июня, в 21:50 на пульт оперативного дежурного Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о столкновении на Волге в районе Барбошиной поляны двух маломерных судов.
 
По данным ведомства, примерно в 300 метрах от 
22 июня 2019, 01:57
Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле

Речную переправу внедорожников до Рождествено сделали дешевле

История с изменением цен на паромную переправу до села Рождествено начинает приобретать скандальный оборот. Как уже сообщала ТЕРРА, 30 апреля, перед первыми майскими каникулами, тарифы на паром решили резко увеличить. Так, перевозка велосипеда подорожала на 25% - со 120 до 

8 мая 2019, 12:57
«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

«Глупость и суперпофигизм»: сразу 24 рыбака застряли в поле под Новокуйбышевском

2 февраля группа из 24 рыбаков поехала на рыбалку в затонах под Новокуйбышевском. Мужчины ехали на автомобилях. Детей, к счастью, среди них не было. Несмотря на запрещающие знаки, мужчины не захотели делать «лишний крюк» и решили «пробить» себе дорогу на 
3 февраля 2019, 05:35
Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

20 апреля заработала грузо-пассажирская паромная переправа между Самарой и Рождествено. Судно будет совершать по три рейса в день в каждом направлении.

От Октябрьского спуска паром будет отправляться в 8:00, 13:30 и 18:00, а из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30.

Стоимость проезда 

20 апреля 2018, 09:13
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

В новогоднюю ночь в Самаре сотрудникам городских аварийных служб и спасателям отдохнуть не получилось. Отдыхающие горожане напомнили о себе всего через несколько часов после боя кремлёвских курантов.

Примерно в 5:30 утра разгорелся нешуточный пожар в лифте одного из домов 
1 января 2018, 06:08
От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге

От греха подальше: Самарцам временно запретили гулять по Волге

ГУ МЧС по Самарской области рекомендовало жителям региона не выходить на первый тонкий лед, образующийся на Волге. Особое внимание следует уделять детям, которые могут играть на набережной.

«Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило среди погибших чаще 
10 декабря 2017, 04:29
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