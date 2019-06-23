20 апреля заработала грузо-пассажирская паромная переправа между Самарой и Рождествено. Судно будет совершать по три рейса в день в каждом направлении.

От Октябрьского спуска паром будет отправляться в 8:00, 13:30 и 18:00, а из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30.

Стоимость проезда …