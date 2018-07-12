1
28
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 12 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фан-фесте в Самаре

Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фан-фесте в Самаре

В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фан-фест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской 
12 июля 2018, 11:10
600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество 

12 июля 2018, 02:38
С 2019 года стадион

С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области

С 1 января следующего, 2019 года стадион "Самара Арена" может перейти в региональную собственность. Планируется, что в течение пяти лет расходы на его содержание будут субсидироваться из федерального бюджета. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области 
12 июля 2018, 02:19
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.
15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в 
12 июля 2018, 12:05
Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре

Болельщик из Англии Дуглас Мортон пропал во время ЧМ-2018 в России. Он исчез 24 июня после игры между сборными Англии и Панамы в Нижнем Новгороде. 
 
"Мы просим всех следить за подданным Англии Дугласом Мортоном. В последний раз его видели в Самаре, 
11 июля 2018, 12:38
Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре

Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре

К работникам железной дороги в Самаре обратился болельщик из Колумбии. Мужчина добрался на матч ЧМ-2018 в областную столицу на поезде из Сызрани, где остановились многие его соотечественники. Фанат случайно забыл свой рюкзак с вещами в электричке «Сызрань — Самара». Информацию 

10 июля 2018, 01:46
Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре

1,1 млн. человек посетили точки общепита с 14 июня.
9 июля 2018, 02:35
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх