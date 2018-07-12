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Волонтеров ЧМ-2018 наградят на фан-фесте в Самаре
В пятницу, 13 июля, на площади Куйбышева в Самаре подведут итоги волонтерской программы ЧМ-2018 в Самаре. На фан-фест придут около 2000 добровольцев. В торжественной обстановке наградят активных волонтеров, координаторов, а также участников проектов-финалистов Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской …
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12 июля 2018, 11:10
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600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
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12 июля 2018, 04:22
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После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре
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12 июля 2018, 02:38
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С 2019 года стадион "Самара Арена" перейдет в собственность области
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12 июля 2018, 02:19
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Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
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12 июля 2018, 12:05
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Болельщик из Англии пропал во время ЧМ-2018 в Самаре
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11 июля 2018, 12:38
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Забытый рюкзак вернули полицейские болельщику из Колумбии в Самаре
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10 июля 2018, 01:46
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Примерно на миллиард наели посетители баров и ресторанов во время ЧМ-2018 в Самаре
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9 июля 2018, 02:35