4
33
02
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 3 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой

Авиашоу пройдет на аэродроме «Бобровка» под Самарой

18 августа на аэродроме «Бобровка» состоится VIII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 15:00. Его приурочат до Дню Военно-воздушных сил и 100-летию с момента создания российских Вооруженных сил.

Организаторы фестиваля разработали обширную программу. 

13 августа 2018, 03:38
Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

Стало известно, когда и где можно купить билеты на матч «Крылья Советов» - «Локомотив»

14 августа стартует продажа билетов на матч 4-го тура чемпионата РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Футбольный поединок пройдет на стадионе «Самара Арена» 19 августа. Начало встречи в 17:30.

Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Металлург» (с 11:00 
13 августа 2018, 02:19
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

В Самаре полицейского поймали на взятке в 600 тысяч рублей

Сотрудники УФСБ по Самарской области выяснили, что представитель одного из подразделений полиции Самары получил от некоего мужчины 600 тысяч рублей. Деньги были платой за общее покровительство.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Начальник регионального главка полиции, генерал-лейтенант 
8 августа 2018, 12:58
Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

Под суд в Самарской области пойдет парень, срубивший 10-метровый дуб на дрова

В Приволжском районе завершено расследование уголовного дела, которое завели на жителя Самарской области за вырубку леса. В апреле в дежурную часть обратился сотрудник лесничества. Он рассказал, что неизвестный мужчина в районе села Обшаровка рубит дерево. Полицейские задержали злоумышленника на месте 
8 августа 2018, 11:49
Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Сельчанин угнал у пьяного друга машину во время рыбалки в Самарской области

Поход на рыбалку с приятелем обернулся неприятностями для жителя Сергиевского района. Мужчины отправились на пруд в селе Рудаевка. Во время посиделки они изрядно выпили и один из собутыльников уснул. Проснувшись, он не нашел на своем месте припаркованный ВАЗ-21102.

В преступлении потерпевший 

6 августа 2018, 02:27
В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В Самаре открылся многофункциональный миграционный центр

В областной стлице неподалеку от парка Дружбы открыли новый миграционный многофункциональный центр ГУ МВД России по Самарской области. Здание оборудовано кондиционерами, лифтами и пандусами для инвалидов. Зал ожидания рассчитан на 200 человек. В день здесь планируется обслуживать до 400 посетителей. 
6 августа 2018, 12:53
Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

Двоих пропавших подростков ищут в Самарской области

В Самарской области ищут двоих пропавших подростков. 15-летний Илья и 17-Летний Алексей ушли из дома в поселке Новосемейкино 26 июля и до сих пор не вернулись. По данным полиции, скорее всего, они находятся в Самаре.

В данный момент стражи порядка проверяют 

30 июля 2018, 03:55
Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция ищет мужчину, которого подозревают в краже в Самарской области

Полиция Красноярского района области разыскивает мужчину, которого подозревают в краже. Имя предполагаемого злоумышленника – Фомин Роман Алексеевич. Зарегистрирован в поселке Волжский.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, рост 170-180 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в одежду темного цвета. С места преступления 

25 июля 2018, 01:56
В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, разрисовавших стену насосной станции

В Самаре ищут вандалов, которые разрисовали с помощью граффити стену насосной станции подкачки в Октябрьском районе города. Злоумышленники попали в объективы камер видеонаблюдения. Сразу после инцидента сотрудники «Самарских коммунальных систем» подали заявление в полицию.

Как отмечает пресс-служба компании, в городе насчитывается 

25 июля 2018, 11:45
Двух пропавших подростков ищут в Самаре

Двух пропавших подростков ищут в Самаре

В областной столице родственники и волонтеры разыскивают двух подростков — 17-летнюю Олесю Ярченко и 15-летнего Даниила Куликова. 
 
"Подростки пропали 24 июля, и с тех пор о их местонахождении ничего не известно", - сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
 
Приметы Олеси: среднее 
25 июля 2018, 11:11
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх