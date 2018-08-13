Вот уже больше месяца полицейские разыскивают пропавшую жительницу Сызрани. 39-летняя Наталья Непеина ушла из дома 3 июля и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: на вид женщине около 40-45 лет, телосложение среднее, темные крашеные волосы, карие глаза.
Была одета в разноцветный сарафан и белые шлепки.
Всех, кому что либо известно, просят звонить по телефонам: 8 (8464) 35-58-36, 8 (8464) 35-50-00, 8 (8464) 33-38-66 и обращаться в МУ МВД России «Сызранское».
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