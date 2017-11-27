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Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в 

24 ноября 2017, 06:55
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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"

К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету 
24 ноября 2017, 10:33
В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре

Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть 
21 ноября 2017, 09:06
Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре

Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре

В самарской филармонии прошел сольный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на установку в региональной столице памятника баяну. Открытие арт-объекта запланировано на апрель 2018-го. Прямо на концерте на выбор зрителей были представлены 
14 ноября 2017, 10:40
Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина

Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина

Союз туроператоров России предупредил о резком - до 50 процентов - повышении цен на гостиницы в сезон 2017 года. Причина связана с возросшим потоком туристов из Китая, Индии и Ближнего Востока. Кроме того, специалисты ожидают значительного роста внутреннего туризма в 
19 июля 2016, 12:11
В блогах: Алакаевское мозаичное панно с изображением Ленина

В блогах: Алакаевское мозаичное панно с изображением Ленина

Блогер Игорь Синюков рассказал про мозаичное панно с изображением Ленина в селе Алакаевка Кинельского района. "Для его изготовления с Урала была привезена смальта (непрозрачное цветное стекло). Рабочие, которые крепили кусочки мозаики, с таким материалом еще не были знакомы. Работами 
1 июля 2016, 05:48
В блогах: красный маршрут Самарской области

В блогах: красный маршрут Самарской области

Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от поездки в село Алакаевка Кинельского района, где в начале 20-го века жил Владимир Ленин. "Нынче я бы так не сказал. Скажу больше, это село по внешним признакам абсолютно не готово к "красному маршруту". 
28 июня 2016, 05:36
В блогах: дедушка Ленин живее всех живых

В блогах: дедушка Ленин живее всех живых

В группе «Самара онлайн» поведали о «новом приключении с памятником Ленину на площади Революции». В четверг, 9 июня, его протаранил автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в основание постамента. Отечественное авто проехало в центр 
9 июня 2016, 06:09
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