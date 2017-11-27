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Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью
В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в …
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24 ноября 2017, 06:55
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В блогах: "Подхода к памятнику «Ил-2» в Самаре не предусмотрено"
К самолету-памятнику "Ил-2", установленному в Самаре на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, делать пешеходный переход не планируется. Об этом заявило в "Твиттере" областное министерство транспорта и автомобильных дорог региона. На вопрос одного из пользователей, почему к обновленному самолету …
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24 ноября 2017, 10:33
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В блогах: «досадный недостаток» у памятника «Ил-2» в Самаре
Блогер Михаил Суханов обратил внимание на "досадный недостаток, обнаруженный после возвращения памятника "Ил-2" на свежесделанный перекрёсток Московского шоссе и проспекта Кирова". "ЗАЧЕМ было делать для пешеходов такую красивую и наверняка дорогую лестницу к монументу, если официально к нему попасть …
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21 ноября 2017, 09:06
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Начался сбор средств на установку памятника баяну в Самаре
В самарской филармонии прошел сольный концерт заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Все деньги, собранные с продажи билетов, пойдут на установку в региональной столице памятника баяну. Открытие арт-объекта запланировано на апрель 2018-го. Прямо на концерте на выбор зрителей были представлены …
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14 ноября 2017, 10:40
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Гостиницы повышают цены из-за поклонников Ленина
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19 июля 2016, 12:11
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В блогах: Алакаевское мозаичное панно с изображением Ленина
Блогер Игорь Синюков рассказал про мозаичное панно с изображением Ленина в селе Алакаевка Кинельского района. "Для его изготовления с Урала была привезена смальта (непрозрачное цветное стекло). Рабочие, которые крепили кусочки мозаики, с таким материалом еще не были знакомы. Работами …
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1 июля 2016, 05:48
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В блогах: красный маршрут Самарской области
Блогер Евгений Синюков поделился впечатлениями от поездки в село Алакаевка Кинельского района, где в начале 20-го века жил Владимир Ленин. "Нынче я бы так не сказал. Скажу больше, это село по внешним признакам абсолютно не готово к "красному маршруту". …
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28 июня 2016, 05:36
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В блогах: дедушка Ленин живее всех живых
В группе «Самара онлайн» поведали о «новом приключении с памятником Ленину на площади Революции». В четверг, 9 июня, его протаранил автомобиль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и врезался в основание постамента. Отечественное авто проехало в центр …
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9 июня 2016, 06:09