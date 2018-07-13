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Материалы по теме:

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева

В Самаре в соцсетях появились предложения оставить улицу Куйбышева пешеходной и после окончания ЧМ-2018 по футболу. Пользователь Павел Самойлов в «Твиттере» адресовал это предложение главе региона Дмитрию Азарову: «Все-таки самое крутое решение к ЧМ - это отдать улицу Куйбышева людям. 

28 июня 2018, 10:50
Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля

Из-за чемпионата мира по футболу в городе будет перекрыт целый ряд дорог. Ограничения коснутся территорий в районе стадиона «Самара Арена» и площади Куйбышева. Проезд автотранспорта там будет возможен только при наличии пропуска. Жители домов и работники организаций, расположенных в зонах 

6 июня 2018, 01:35
По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов

На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.

10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает 
14 января 2017, 04:28
В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева

Повреждение обнаружили на тепломагистрали, которая находится в районе пересечения улиц Куйбышева и Шостаковича. Диаметр трубы – 700 мм. Работы начались сегодня, 14 января, в 10 часов утра. К ним привлечено десять человек и шесть единиц техники. Восемь жилых домов отапливаются 
14 января 2016, 12:40
В Самаре законсервируют Дом промышленности

В Самаре законсервируют Дом промышленности

В Самаре на улице Куйбышева до конца этого года будет законсервировано здание Дома промышленности, построенное в 1936 году. Об этом пишет "Волга-Ньюс" со ссылкой на минимущество Самарской области.

Собственником здания является акционерное общество "Транспортно-логистическая корпорация". Из дома выедут 
25 ноября 2015, 11:07
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