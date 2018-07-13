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Азаров ответил на предложение оставить пешеходной после ЧМ ул. Куйбышева
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28 июня 2018, 10:50
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Выдача аккредитаций на проезд машин во время ЧМ в Самаре продлена до 15 июля
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6 июня 2018, 01:35
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По Самаре бегает лошадь Маруся и пугает водителей и пешеходов
На днях жители Самары стали свидетелями редчайшей для жизни мегаполиса картины. Сразу несколько горожан поведали о том, что по проезжей части бегала лошадь, пугая пешеходов и водителей.
10 января эта лошадь бежала через мост по улице Главной, рассказывает …
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14 января 2017, 04:28
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В Самаре ликвидируют порыв теплосети на улице Куйбышева
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14 января 2016, 12:40
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В Самаре законсервируют Дом промышленности
В Самаре на улице Куйбышева до конца этого года будет законсервировано здание Дома промышленности, построенное в 1936 году. Об этом пишет "Волга-Ньюс" со ссылкой на минимущество Самарской области.
Собственником здания является акционерное общество "Транспортно-логистическая корпорация". Из дома выедут …
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25 ноября 2015, 11:07