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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2018г 
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

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25 апреля 2018, 05:00
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Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

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25 апреля 2018, 01:32
Новые улицы появятся в Самаре

Новые улицы появятся в Самаре

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Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»

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18 апреля 2018, 08:08
Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция

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Подробности содержания будущего обращения главы региона не разглашаются. Однако, как отметил сам Дмитрий Азаров, 

10 апреля 2018, 08:23
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