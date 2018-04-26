|
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
|
26 апреля 2018, 03:59
|
Азаров рассказал президенту Путину о подготовке к ЧМ-2018 в Самаре
|
26 апреля 2018, 11:29
|
За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре
В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов …
|
26 апреля 2018, 11:13
|
Высотки на месте стадиона могут построить в Самаре
|
26 апреля 2018, 10:49
|
Депутаты отложили рассмотрение Генплана Тольятти
Депутаты тольяттинской думы отложили рассмотрение Генерального плана города. Свое решение они мотивировали тем, что в парламент поступило несколько новых документов, которые требуют более детального рассмотрения. После дополнительного изучения нового пакета, а также анализа ранее озвученных замечаний от правительства области, прокуратуры …
|
26 апреля 2018, 09:58
|
У самарских депутатов возникли вопросы по работе BlaBlaCar
Самарская губдума обратилась к властям региона и МВД с просьбой проанализировать работу известного интернет-сервиса поиска попутчиков BlaBlaCar. По мнению депутатов, эта служба не предоставляет надзорным органам никакой возможности контролировать пассажирские перевозки, поскольку функционирует за счет услуг частных автомобилистов. Кроме того, …
|
25 апреля 2018, 06:03
|
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля
Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках …
|
25 апреля 2018, 05:00
|
Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре
В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.
«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от …
|
25 апреля 2018, 01:32
|
Новые улицы появятся в Самаре
|
24 апреля 2018, 08:00
|
Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»
|
24 апреля 2018, 04:18
|
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет
Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.
Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный …
|
18 апреля 2018, 08:08
|
Послание врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к депутатам и жителям региона: прямая онлайн-трансляция
|
10 апреля 2018, 08:23