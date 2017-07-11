Остров Проран (он же Поджабный) продолжает оставаться без света. Электричество там исчезло 4 дня назад, в субботу - 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой, оборвало частное судно. В результате около 40 баз отдыха и сотни дач остались без света.
Известно, что сейчас сетевая компания, обслуживающая остров, собирается протянуть новый кабель по дну реки. В лучшем случае это займет не меньше недели. Похожий случай произошел в начале 2000 годов. Тогда остров оставался без электричества больше месяца.
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