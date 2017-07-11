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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Самарцы решили отдохнуть и остались без света на 3 дня

Без электричества в течение трех дней остается остров Проран, его еще называют Поджабный - это любимое место отдыха тысяч самарцев. В субботу частный корабль оборвал 400-метровую линию передач, которая тянулась над Волгой. В результате 40 баз отдыха и сотни дач 

10 июля 2017, 05:52
Блэкаут на Проране: Остров снова остался без электроснабжения

Блэкаут на Проране: Остров снова остался без электроснабжения

Сегодня, 8 июля, около 11 часов утра самарский остров Проран снова остался без электроснабжения. Как пишет портал proran.ru, на Поджабном случилась серьезная авария на ЛЭП: на "воздушном" переходе через Воложку порвало один из 400-метровых проводов. По поступившей информации, случившееся 
8 июля 2017, 02:19
В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В Самаре у станции метро «Российская» появилась река, видео

В понедельник, 19 июня, в Самаре произошел потоп на улице Луначарского, сообщают очевидцы. Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

«Прорыв трубы, станция метро «Российская». Топит по Луначарского на Ново-садовую», - написал автор сообщения.  
 
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19 июня 2017, 03:21
Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

Когда в дома самарцев дадут холодную воду?

В поселках  Мехзавод, Крутые Ключи и «Новая Самара»  в очередной раз нет холодной воды. Коммунальщики отключили ее после того, как обнаружили течь на водоводе диаметром 700 мм. Они предполагают, что трубу, глубина пролегания которой составляет 7 метров,  снова повредили дорожные 

26 мая 2017, 10:24
Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек

Засуха в Самаре: Авария оставила без воды более 70 тыс. человек

В областной столице накануне произошла крупная авария на водопроводе. В результате без холодной воды остались свыше 70 000 человек, отметили в пресс-службе ГУ МЧС.
Как сообщается, при выполнении земляных работ был поврежден водовод диаметром 700 мм. В итоге в Красноглинском 

26 мая 2017, 08:49
В Самаре на Кирова двор из-за коммунальной аварии превратился в озеро

В Самаре на Кирова двор из-за коммунальной аварии превратился в озеро

В ночь на 25 мая в Самаре случилась очередная коммунальная авария. Около 1:00 рядом с домом № 182 на проспекте Кирова прорвало теплотрассу. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой информацию очевидцев в соцсетях.
В итоге весь двор, включая детскую 

25 мая 2017, 01:02
В блогах: на Проране 4 дня нет электричества

В блогах: на Проране 4 дня нет электричества

Блогер Роман Еремкин рассказал, что на Проране уже в течение 4 дней нет электричества. "На этом острове электроэнергия - единственное коммунальное благо цивилизации. От него запитываются системы пожаротушения, бытовые приборы отдыхающих и сотрудников баз отдыха. Народ все эти дни 
20 мая 2016, 07:05
Изменилось расписание речных судов Самара – Проран - Рождествено

Изменилось расписание речных судов Самара – Проран - Рождествено

Сегодня, 11 сентября, в Самаре изменилось расписание движения по Волге пассажирских речных судов до Рождествено с остановкой на пристани «Проран» (остров Поджабный). Информация опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». Первое отправление из обоих пунктов – в 
11 сентября 2015, 07:28
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