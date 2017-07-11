Блэкаут на Проране: Остров снова остался без электроснабжения proran.ru, на Поджабном случилась серьезная авария на ЛЭП: на "воздушном" переходе через Воложку порвало один из 400-метровых проводов. По поступившей информации, случившееся … Сегодня, 8 июля, около 11 часов утра самарский остров Проран снова остался без электроснабжения. Как пишет портал, на Поджабном случилась серьезная авария на ЛЭП: на "воздушном" переходе через Воложку порвало один из 400-метровых проводов. По поступившей информации, случившееся