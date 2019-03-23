В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение По недавним замерам толщина льда Волги у Самары составляет от 5 до 7 сантиметров. Для сравнения: традиционно в середине января он на реке был больше 20 сантиметров. Купели для традиционного омовения в этом году не оборудуются, рассказал на брифинге Евгений …