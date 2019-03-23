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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото
Подразделения ПСС с 18 по 19 января были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели заступили на дежурство по обеспечению безопасности в местах массового купания во время церковного праздника Крещение Господне.
Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности …
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19 января 2017, 10:16
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19 января православные отмечают праздник Крещения Господня
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19 января 2015, 04:09
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В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение
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16 января 2015, 05:36
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