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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото

В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний, есть фото

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Специалистами ведомства были проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности 
19 января 2017, 10:16
19 января православные отмечают праздник Крещения Господня

19 января православные отмечают праздник Крещения Господня

В  этот день верующие вспоминают, как тридцатилетний Иисус Христос крестился в водах реки Иордан от Иоанна Предтечи, чем положил начало одному из семи церковных таинств – таинству крещения. Христиане отмечают праздник еще с апостольских времен. 18 января, в сочельник, и 

19 января 2015, 04:09
В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение

В Самарской области не будут оборудованы купели для купания в Крещение

По недавним замерам толщина льда Волги у Самары составляет от 5 до 7 сантиметров. Для сравнения: традиционно в середине января он на реке был больше 20 сантиметров. Купели для традиционного омовения в этом году не оборудуются, рассказал на брифинге Евгений 

16 января 2015, 05:36
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