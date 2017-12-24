12
25
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888       888888b.               .d8888b.             88888888888 
 d88P  Y88b  888       888  "88b             d88P  Y88b                888     
 888    888  888       888  .88P             Y88b. d88P                888     
 888         888  888  8888888K.    8888b.    "Y88888"   88888b.       888     
 888  88888  888 .88P  888  "Y88b      "88b  .d8P""Y8b.  888 "88b      888     
 888    888  888888K   888    888  .d888888  888    888  888  888      888     
 Y88b  d88P  888 "88b  888   d88P  888  888  Y88b  d88P  888  888      888     
  "Y8888P88  888  888  8888888P"   "Y888888   "Y8888P"   888  888      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января

Во вторник, 26 декабря, в Самаре откроется дом Деда Мороза, возведенный на площади Куйбышева. Самарцы могут посетить усадьбу новогоднего волшебника бесплатно до 8 января. Режим работы – с 12 часов до 20:30.

«Усадьба самарского Деда Мороза представляет собой деревянный срубовой дом, 

21 декабря 2017, 05:28
В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?

«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.

«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. 
21 декабря 2017, 09:23
В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку

В понедельник, 18 декабря, в Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга. Главный волшебник страны поздравил маленьких пациентов детской больницы и открыл новогодний комплекс на площади Куйбышева, где зажег елку. Во время ЧМ-2018 там пройдет фестиваль болельщиков ФИФА.

В рамках визита 

19 декабря 2017, 01:10
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год

Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
Прежде всего, эксперты советуют проанализировать сложившуюся на рынке ситуацию. С этой целью надо не полениться провести время в интернете, изучить цены и предлагаемые 

18 декабря 2017, 12:06
В резиденции Деда Мороза сообщили, что Деда Мороза не существует

В резиденции Деда Мороза сообщили, что Деда Мороза не существует

Разочарование в детской сказке постигло уральских журналистов. Они обратились в резиденцию волшебника на Урале, чтобы выяснить, как проходит расследование дерзкого похищения одного из оленей в его упряжке. Однако директор поместья строго ответила, что Деда Мороза не существует, а актер, исполняющий 
11 ноября 2015, 11:50
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 22 декабря

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 22 декабря

В воскресенье, 22 декабря, в Самару из Великого Устюга приедет главный Дед Мороз страны. Он поздравит юных пациентов 1-й городской больницы и примет участие в открытии детского сада. А появится в городе неожиданно - на горнолыжной трассе Красной Глинки. В 

20 декабря 2013, 05:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх