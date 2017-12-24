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Самарцы могут посетить дом Деда Мороза бесплатно до 8 января
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21 декабря 2017, 05:28
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В блогах: «Почему Дед Мороз принесет в подарке немного самарских конфет?»
Блогер Игорь Кондратьев разбирался в вопросе, почему Дед Мороз принесет в подарке очень мало самарских конфет?
«Выяснилось, что глобальная «катастрофа» произошла и с самарской кондитерской, - сообщил автор.
«То, что выпускает фабрика «Россия», к сожалению, знают все. …
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21 декабря 2017, 09:23
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В Самаре побывал Дед Мороз из Великого Устюга и зажег главную елку
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19 декабря 2017, 01:10
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку на Новый год
Специалисты Роспотребнадзора назвали главные критерии для выбора аниматоров на новогодние торжества. Об этом говорится на портале ведомства.
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18 декабря 2017, 12:06
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В резиденции Деда Мороза сообщили, что Деда Мороза не существует
Разочарование в детской сказке постигло уральских журналистов. Они обратились в резиденцию волшебника на Урале, чтобы выяснить, как проходит расследование дерзкого похищения одного из оленей в его упряжке. Однако директор поместья строго ответила, что Деда Мороза не существует, а актер, исполняющий …
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11 ноября 2015, 11:50
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Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 22 декабря
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20 декабря 2013, 05:22