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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»
В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения …
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29 марта 2018, 07:00
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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка
В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в …
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16 января 2018, 11:12
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В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка
Блогер Андрей Седогин призвал самарцев включиться в борьбу за сохранение скейт-парка в Струкачах. "Единственная в городе универсальная площадка для экстремальных видов спорта в Струковском была демонтирована еще в 2016 году, - пишет автор. - Все это время спортсмены жили …
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12 января 2018, 07:04
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В Самаре новый скейт-парк в Струковском саду решили не строить
В Самаре от строительства нового скейт-парка в Струковском саду решили отказаться. Напомним, с прошлого года это популярное у горожан место отдыха закрыли на реконструкцию. Ранее сообщалось о планах по обустройству современной площадки для скейтбордистов.
В самарском департаменте городского хозяйства …
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11 января 2018, 01:12
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В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег
Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.
«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, …
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28 декабря 2017, 11:45
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Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю
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19 ноября 2017, 09:11
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги
В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе …
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25 июля 2017, 11:05
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Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре
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13 апреля 2017, 10:43
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Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра
В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через …
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31 марта 2017, 09:28