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Материалы по теме:

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре вторую очередь набережной Волги украсят разноцветной плиткой – от бассейна ЦСК ВВС до «Кинапа». МП «Самарская набережная» ищет подрядчика, если все пройдет гладко, работы могут быть завершены до начала ЧМ-2018. Старый асфальт должны снять, а вместо него уложить 

6 апреля 2018, 02:11
В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 4 апреля, случился потоп. Очевидцы публикуют фото в социальных сетях. Судя по комментариям, инцидент произошел 
4 апреля 2018, 06:02
Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

Фото в блогах: «В Самаре «растаяла» тактильная плитка»

В "Твиттере" пользователь avtosamara выложил фотографии контактной плитки на гостевом маршруте по Галактионовской, которая после уборки снега просто «растаяла». Такую плитку используют для того, чтобы люди со слабым зрением могли самостоятельно передвигаться по городу - она нужна для предупреждения 
29 марта 2018, 07:00
Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре в ближайшее время должны открыть новый скейт-парк. Эту тему сегодня обсуждали в городской думе.

«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году Струковский 
29 марта 2018, 03:13
В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре в Струковском саду нашли новое место для скейт-парка

В Самаре определили место для нового скейт-парка. Ожидалось, что площадку для скейтбордистов в Струковском саду откроют после реконструкции, однако несколько дней назад чиновники сообщили, что скейт-парка не будет, так как под местом его предполагаемого размещения проходят теплосети, а в 
16 января 2018, 11:12
В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка

В блогах: в Самаре запущен сбор подписей за сохранение скейт-парка

Блогер Андрей Седогин призвал самарцев включиться в борьбу за сохранение скейт-парка в Струкачах. "Единственная в городе универсальная площадка для экстремальных видов спорта в Струковском была демонтирована еще в 2016 году, - пишет автор. - Все это время спортсмены жили 
12 января 2018, 07:04
В Самаре новый скейт-парк в Струковском саду решили не строить

В Самаре новый скейт-парк в Струковском саду решили не строить

В Самаре от строительства нового скейт-парка в Струковском саду решили отказаться. Напомним, с прошлого года это популярное у горожан место отдыха закрыли на реконструкцию. Ранее сообщалось о планах по обустройству современной площадки для скейтбордистов.

В самарском департаменте городского хозяйства 
11 января 2018, 01:12
В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

В блогах: о новой технологии в Самаре - укладывание плитки под снег

Блогер Владислав Харчев поведал про новую технологию на улицах Самары - укладывание плитки под снег.

«Еще в ноябре я писал, что с лета на пересечении проспекта Ленина и Первомайской никак не могут вернуть на место плитку после того, 
28 декабря 2017, 11:45
Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю

У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.

На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и 
19 ноября 2017, 09:11
Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.

Напомним, 
31 июля 2017, 01:39
Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

Кипяток для пешеходов: новое коммунальное ЧП в Самаре

В четверг, 13 апреля, в Самаре произошло коммунальное ЧП. По словам очевидцев, на тротуаре вдоль улицы Физкультурной образовался провал – из-под асфальта забил фонтан. В интернете появились фотографии с места аварии.

По данным теплоэнергетиков, зафиксировано повреждение теплотрассы. Сейчас яму 
13 апреля 2017, 10:43
Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра

Фото в блогах: возле стелы Самарского района образовалась черная дыра

В Самаре провалилась тротуарная плитка возле известной стелы Самарского района. Фотографии "вопиющего безобразия" выложили в группе "Самара life" соцсети "ВКонтакте". "Скорее всего, неизвестные умельцы просто положили плитку на старое, прогнившее основание. Стела находится на улице Главной, возле моста через 
31 марта 2017, 09:28
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