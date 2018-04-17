В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.
«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского моста на реке человек находится в воде и просит помощи. Рыбак находился в 100 метрах от берега», - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.
Спасательная операция была окончена в 17:58. Провалившегося под лед мужчину вытащили на берег и передали бригаде скорой помощи.
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