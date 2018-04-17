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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет

В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку

В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в 

17 апреля 2018, 06:32
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре

В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре

Блогер Валерий Зинин продолжает копаться в истории клеймения самарских кирпичей.

«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались 
16 апреля 2018, 09:02
Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Трое пьяных друзей заблудились на Волге под Тольятти

Утром 7 апреля к тольяттинским спасателям поступил сигнал о помощи. Сообщалось, что на Волге под лед провалился человек. Найти точное место, из которого поступил звонок, оказалось непросто, так как собеседники спасателей находились в не совсем вменяемом состоянии.

На поиски отправились экипажи 

9 апреля 2018, 03:46
Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

Двухлетний ребенок случайно закрыл дверь на замок за ушедшей мамой в Сызрани

1 апреля совсем не до смеха было жительнице дома по улице Лазо в Сызрани. По словам женщины, ей всего на пару минут понадобилось выйти из квартиры. Дома остался двухлетний ребенок. По неизвестной причине он решил закрыть дверь за мамой на 
2 апреля 2018, 02:43
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

Дочь и внучка спасли пенсионерку от смерти в Сызрани

25 марта в Сызрани едва не разыгралась трагедия. Около 10 утра мать с дочкой пришли в квартиру дома №5 по улице Баженова, чтобы навестить бабушку. Однако, когда они постучали в дверь, им никто не открыл. Родственники забили тревогу, так как 
26 марта 2018, 10:37
МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

МЧС предупредило об опасности на Волге в районе Самары

21 марта самарское управление МЧС начало SMS-оповещение жителей региона об опасности выхода на лед.

«В ближайшие дни на р. Волга прогнозируется образование промоин, выход воды на лед, местами разрушение ледового покрова. Выход на лед опасен для жизни! Будьте внимательны и осторожны! 

21 марта 2018, 12:37
МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

МЧС просит самарцев не выходить на волжский лед

Выходить на лед региональных рек и озер уже небезопасно, предупреждает региональное управление МЧС. Особенно это касается побережья Волги, где толщина льда еще составляет 50 сантиметров, но после того, как 21 марта Жигулевская ГЭС увеличит объем сбросов воды , ледовый покров 

20 марта 2018, 03:21
Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Глава областного ГУ МЧС предупредил самарцев об опасности на льду

Толщина льда на Волге в районе Самары в настоящее время не достигает 10 сантиметров. Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко предупредил горожан об опасности выхода на тонкий лед. Он сообщил, что ледовый покров на акватории Волги неоднородный, 
11 января 2018, 12:33
В Самаре на Волге альпинисты спасли провалившуюся под лед собаку

В Самаре на Волге альпинисты спасли провалившуюся под лед собаку

На водоемах Самарской области лед из-за постоянных перепадов температуры все никак не может набрать нужную прочность. Поэтому по нему опасно ходить не только людям, но и даже легким животным.

Коварность льда на себе ощутила одна из бродячих собак, которая 
6 января 2018, 12:52
Самара: Кировский мост легализировали

Самара: Кировский мост легализировали

Кировский мост, движение по которому началось еще 3 года назад, теперь официально легализовали. Минтранс Самарской области получил разрешение на его ввод в эксплуатацию. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства проекте изменений в «Перечень автодорог регионального или межмуниципального значения 
20 ноября 2017, 08:05
На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

На въезде в Самару снова ад – ввели «контроль трезвости» на Кировском мосту

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщают о заторе на Кировском мосту в Самаре.

«На Кировском мосту в направлении города контроль трезвости… Огромная пробка, всех пускают в один ряд… Южка в ремонте, хлебка стоит наглухо, и Кирыч остановили в лоскуты...» 
24 апреля 2017, 09:58
Ад на въезде в Самару

Ад на въезде в Самару

Блогер Евгений Курдов опубликовал "немного мыслей по поводу въезда в город через Кировский мост". "Пробка тут стала больше, чем вчера. В среду она начиналась на съезде с моста, в четверг - перед мостом. В пятницу станет, возможно, еще больше, если 

14 апреля 2017, 05:13
В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

В Самару не проехать: затор на Кировском мосту

Самарские автомобилисты сообщили в социальных сетях о заторе на въезде в Самару по Кировскому мосту. Очевидцы опубликовали фото.

«На Кировском мосту пробка. Движение стоит по направлению в областной центр. В связи с ремонтом Южного моста, автолюбители решили ехать в 
13 апреля 2017, 11:45
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