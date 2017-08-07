На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, где провели анализ проб воды, взятой из Волги в официальных местах, отведенных для купания горожан. В целом, качество воды находится на уровне средних многолетних значений, отметили специалисты.
Напомним, в городе организовано семь официальных пляжей, плюс еще одна зона отдыха расположена у фестивальной поляны в районе Мастрюковских озер.
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