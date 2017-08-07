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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Самарцев пытались накормить зараженной сельдью

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Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

Два жителя Самарской области строят плот из бочек, чтобы доплыть до Саратова

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Предположительно, маршрут 
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Почти 80% региональных детских оздоровительных лагерей работают с нарушением тех или иных санитарных правил. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора после проведения почти семи сотен проверок.  Где-то в неудовлетворительном состоянии находятся помещения, где-то не заполняются обязательные для пищеблоков  документы. Из-за 

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Купаться запрещено как минимум до середины августа

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Названы самарские пляжи, где лучше не купаться

Названы самарские пляжи, где лучше не купаться

Половина самарских пляжей не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Речь идет о четырех зонах отдыха на берегу Волги: на спуске Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очереди набережной (от Ленинградской 

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Трагедия на Волге: по факту гибели Ильи Бутовченко завели уголовное дело

По факту гибели самарского адвоката, 33-летнего Ильи Бутовченко возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело завели по факту, подозреваемых пока нет, передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в следственных органах.

Как  уже сообщала «ТЕРРА», 
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На самарских пляжах станет больше места

На самарских пляжах станет больше места

Самарские пляжи скоро увеличатся. На Жигулевской ГЭС объявили о снижении объемов сброса воды. Это связано с уменьшением притока к створу гидроузла. Напомним, всю первую половину лета в Самарской области шли дожди. В результате паводок затянулся и продолжается до сих пор. 

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Что угрожает самарцам на пляжах?

Что угрожает самарцам на пляжах?

В Самаре официально открыты 8 пляжей. Сегодня на них ни души. Желающих искупаться в шторм не находится. Тем не менее, на случай появления любителей экстрима, или просто нетрезвых граждан, там дежурят спасатели. Они работают ежедневно с 10-ти утра до девяти 

6 июля 2017, 05:50
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