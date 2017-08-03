Правительство Самарской области установило величину прожиточного минимума на II квартал 2017 года. Теперь для трудоспособных жителей он составляет 11 тысяч 72 рубля; для пенсионеров – 7 тысяч 990; для детей – 9 тысяч 967; в расчете на душу населения - 10 тысяч 85 рублей. По сравнению с первым кварталом по всем категориям граждан показатель стал выше в среднем на 300 рублей. Прожиточный минимум используется властями для оценки уровня жизни в регионе, разработки социально-экономической политики, формирования бюджета и расчета пособий.
Величина прожиточного минимума на II квартал 2017 года:
Для трудоспособных - 11 072 руб.
Для пенсионеров - 7990 руб.
Для детей - 9967 руб.
В расчете на душу населения - 10 085 руб.
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