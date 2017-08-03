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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Материалы по теме:

У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

У самарского облправительства хотят забрать 255 миллионов

235 миллионов региональные власти уже перечислили истцу.
14 июля 2017, 05:03
В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

В правительстве Самарской области прокомментировали вопрос Владимиру Путину об отмене льгот

Пресс-служба регионального правительства прокомментировала высказывание президента Владимира Путина по поводу отмены части льгот в Самарской области. Напомним, в четверг глава государства говорил об этом во время прямой линии. Дозвониться самарцы не смогли, зато фото разбитых дорог отправили и письменное обращение 

16 июня 2017, 11:25
Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

Минимальное повышение: как выжить самарцу на 9734 рубля?

В Самарской области на 70 рублей увеличился прожиточный минимум. Правительство региона по итогам первого квартала утвердило данный показатель для всех категорий граждан на уровне 9 734 рублей.

При этом для трудоспособного населения он составит 10 961 рубль, для детей - 9 

21 апреля 2017, 02:58
В блогах: «Админы БД уходят в 24/7»

В блогах: «Админы БД уходят в 24/7»

Блогер kofe_vino87 призывает к участию в поисках "глюков и косяков" на сайте правительства Самарской области: "Этот ресурс уже пытались ломать, и не один раз. Поступило жесткое указание из центра основательно его переработать. Сделать генеральный апдейт. В том числе, по 
17 марта 2017, 11:17
Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области в ноябре составил менее 13 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области в ноябре составил менее 13 тысяч рублей

Выплата по инвалидности - чуть меньше 8 тысяч, по потере кормильца - немногим меньше 9. Это данные пенсионного фонда.
Размер минимальной социальной  пенсии  у тех,  кто официально никогда не работал, 7753 рубля. Эта сумма начисляется мужчинам, начиная с 65 лет, 

30 ноября 2016, 05:26
В блогах: реалити-шоу с участием самарских чиновников

В блогах: реалити-шоу с участием самарских чиновников

Блогер samarcus предлагает провести в Самаре реалити-шоу с участием местных чиновников по выживанию в течение 3 месяцев на установленный для населения прожиточный минимум. Условия следующие:

1. Каждому взрослому трудоспособному члену семьи чиновника выделять в месяц по 9677 рублей, 
1 февраля 2016, 09:08
В России хотят повысить МРОТ

В России хотят повысить МРОТ

В Государственной думе предложили уже в этом году повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня 90 процентов от прожиточного минимума. По словам депутатов, подобная мера напрямую связана с решением задачи повышения покупательской способности россиян, которая по целой группе важных 
22 января 2016, 02:57
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