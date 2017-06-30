На сегодня в Самарской области, так же как еще в двух десятках регионов Центрального и Приволжского округов, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погоды, местами дождь, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям …