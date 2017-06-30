В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая информация поступила из Приволжского УГМС.
Прохожим, которых на улице застанет сильный ветер, рекомендуют спрятаться в подъезд или подвал здания. От деревьев, столбов, рекламных щитов лучше держаться подальше. Во время града не следует подходить к окнам и пользоваться электроприборами. Мотоциклистам и велосипедистам во время грозы необходимо остановиться, спешиться и отойти от своего транспортного средства как минимум на 30 метров. На машине во время грозы тоже лучше не ездить, не исключены нарушения в работе электроники. Ненастье лучше переждать с закрытыми окнами.
«Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема», - добавили в МЧС.
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