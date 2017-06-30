3
39
38
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 Y88b   d88P  888     888            888    d8P             Y88b   d88P                
  Y88b d88P   888     888            888   d8P               Y88b d88P                 
   Y88o88P    888     888            888  d8P                 Y88o88P                  
    Y888P     Y88b   d88P   8888b.   888d88K      .d8888b      Y888P     888  888  888 
    d888b      Y88b d88P       "88b  8888888b     88K           888      888  888  888 
   d88888b      Y88o88P    .d888888  888  Y88b    "Y8888b.      888      888  888  888 
  d88P Y88b      Y888P     888  888  888   Y88b        X88      888      Y88b 888 d88P 
 d88P   Y88b      Y8P      "Y888888  888    Y88b   88888P'      888       "Y8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарской области затопило приусадебные участки

В Самарской области затопило приусадебные участки

В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. 

28 июня 2017, 11:29
Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

Самару штормит: новое предупреждение МЧС о граде и усилении ветра

В среду, 28 июня, в Самаре снова испортится погода. МЧС распространило штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», завтра в большинстве районов Самарской области ожидается кратковременный дождь, гроза, днём возможен град. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. 
27 июня 2017, 01:03
Срочно: Самару снова может засыпать градом

Срочно: Самару снова может засыпать градом

В Самарской области снова объявлено штормовое предупреждение, передает МЧС. По прогнозу синоптиков, в среду 21 июня с семи часов вечера в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Возможны грозы, град, усиление ветра до 20 метров в секунду. Такие погодные явления могут 
21 июня 2017, 01:38
Самару снова накрыло градом

Самару снова накрыло градом

Во вторник, 20 июня, в центре Самары пошел град. Об этом сообщают жители Самарского и Ленинского районов. Аналогичные сообщения приходят из сел под Самарой. Отметим, вчера градом засыпало 15-й микрорайон, Крутые Ключи, Металлург и Зубчаниновку.
Через Тольятти сегодня прошел смерч. 
20 июня 2017, 02:22
Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях

В социальных сетях появились сообщения самарцев о граде в районе улицы Алма-Атинской и в Зубчаниновке, а также в микрорайоне Крутые Ключи. Некоторые улицы оказались затоплены. По словам пользователей, это  произошло в понедельник, 19 июня. Очевидцы опубликовали фото и видео.
19 июня 2017, 03:14
Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти

В Самарской области в ближайшее время начнется гроза, которая, по прогнозу, может продлиться до конца дня. Ветер усилится до 16 метров в секунду. Непогода ожидается в Тольятти и на территории Ставропольского района. Мэрия Автограда распространила штормовое предупреждение.  

При сильном ветре 

16 июня 2017, 03:41
МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, с семи часов вечера 13 июня до 19:00 14 июня возможна гроза и усиление ветра до 20 метров в секунду, передает МЧС.

Напомним, 12 июня самарские синоптики зафиксировали суточный максимум осадков, в 

13 июня 2017, 01:48
В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В понедельник, 5 июня, в седьмом часу вечера в разных районах Самары зазвучали сирены МЧС. Они сработали из-за технического сбоя. Всего самопроизвольно  заработали двадцать устройств. В социальных сетях самарцы написали, что слышали сигнал тревоги в районе Ботанического сада, Дома молодежи, 

6 июня 2017, 10:41
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

На сегодня в Самарской области, так же как еще в двух десятках регионов Центрального и Приволжского округов, объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погоды, местами дождь, гроза и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. МЧС рекомендует жителям 

1 июня 2017, 11:16
В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение

В Самаре снова объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре. Объявлено штормовое предупреждение. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в первый день лета, 1 июня, в городе и по области в дневное время ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Возможно усиление ветра до 20 
31 мая 2017, 02:53
В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

В Сызрани днем прошла первая в этом году гроза

Сегодня в Сызрани днем прошла, пожалуй, первая в этом сезоне гроза. Ненастье с громом и молнией длилось около 20 минут. В районе улицы Декабристов еще и выпал град. Размер ледышек составил около 1-1,5 сантиметров. Спустя буквально 20 минут вновь выглянуло 
27 мая 2017, 01:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна