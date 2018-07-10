Летом, в традиционный сезон отпусков из Самары в Абхазию начал курсировать прямой поезд.
Состав Самара — Пенза - Сухум отправляется из областной столицы 11, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 31 июля в 17:02 и прибывает в Сухум в 19.22 по московскому времени. Пассажирам придется провести в пути 50 часов 20 минут. Выезды в обратном направлении запланированы на 13, 15, 16, 18, 21, 23, 25, 26, 28 и 31 июля в 23:11. Состав должен прибыть в Самару в 02:20 по московскому времени. Обратная дорога займет немного дольше и продлится 51 час 09 минут.
Состав будет делать шесть основных остановок, прогуляться по перрону путешественники смогут в Сызрани, Пензе, Ростове, Туапсе, Сочи, Адлере. По просьбам пассажиров в состав включены вагоны СВ, купейные и плацкартные, а также вагон-ресторан. Отпускники смогут выбрать обслуживание и вагоны, оборудованные системами кондиционирования и био-туалетами.
"Приобрести проездные документы можно во всех билетных кассах дальнего следования на железнодорожных вокзалах и через интернет", сообщает Куйбышевская железная дорога.
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