12% россиян тратят на отпуск больше 500 тысяч рублей Специалисты сервиса бронирования билетов «Туту.ру» провели опрос среди своих клиентов для того, чтобы выяснить, сколько денег они готовы потратить на отпуск. В нем приняли участие 6,2 тысячи человек.



Оказалось, что 12% россиян тратят на отдых более 500 тысяч рублей. …