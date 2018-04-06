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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти

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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека

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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

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Взрыв прогремел сегодня днем. В итоге обрушился подъезд.
По предварительной информации, причиной могло оказаться нарушение техники безопасности 

16 мая 2017, 03:47
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