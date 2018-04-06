С пятницы, 16 февраля, из Самары можно будет летать в Краснодар и Челябинск. Одна из авиакомпаний решила расширить свою маршрутную сеть.

Самолеты будут курсировать три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Борт из Челябинска будет прибывать в Самару в …