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Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта
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6 апреля 2018, 05:34
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Цены на речные перевозки выросли в Самаре
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6 апреля 2018, 01:48
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Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 01:11
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К ЧМ-2018 Самара арендует биотуалеты за 2 млн рублей
Самара потратит два миллиона рублей на аренду биотуалетов для ЧМ-218, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению исполнителя на оказание услуг по сбору и вывозу канализационных отходов посредством установки данных санитарных объектов, объявил департамент городского хозяйства и экологии.
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6 апреля 2018, 12:59
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ДТП с пожаром перекрыло движение трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 11:49
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С 25 марта увеличится количество авиарейсов в Екатеринбург из Самары
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16 марта 2018, 01:50
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В «Курумоче» открываются рейсы в Краснодар и Челябинск
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15 февраля 2018, 01:28
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Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов
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16 января 2018, 08:01
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Сотрудникам «ВИМ-Авиа» не выплатили зарплаты на полмиллиарда рублей
Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по факту невыплаты почти полумиллиарда рублей в качестве заработной платы сотрудникам «ВИМ-Авиа». Следователи установили, что руководство авиакомпании умышленно уже более двух месяцев не выдает деньги работникам.
Доследственная проверка была организована в …
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29 декабря 2017, 08:04
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Нужна ваша помощь: Сызранка ищет реанимобиль, чтобы перевезти подругу в Тольятти
Сегодня, 11 июня, в соцсети ВК был опубликован пост о помощи для пострадавшей в ДТП под Сызранью уроженки Тольятти Дарьи М. (на фото). Помочь всех неравнодушных просит подруга пострадавшей – Ксения М. Дарья находится в настоящий момент на лечении …
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11 июня 2017, 04:41
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Под Сызранью лоб в лоб столкнулись «Приора» и ВАЗ-2112: пострадали 4 человека
Сегодня, 3 июня, утром под Сызранью на автотрассе «М-5 Урал» произошло серьезное ДТП.
Как пишет «Маленькая Сызрань», около 6:30 на 891-м километре, в районе поворота на Кошелёвку, лоб в лоб столкнулись «Приора» с волгоградскими номерами и местный ВАЗ-2112. …
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3 июня 2017, 03:03
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В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей
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23 мая 2017, 10:50
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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
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16 мая 2017, 03:47