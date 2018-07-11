В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома На днях в ОП №7 УМВД по Самаре поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что со двора ее дома по улице Оросительной украли принадлежавшую ей домашнюю птицу.



Полицейские выяснили, что украденных индюков держали в деревянном сарае, который …