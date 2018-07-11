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Материалы по теме:

В Самарской области отменили карантин по птичьему гриппу

В Самарской области отменили карантин по птичьему гриппу

17 мая в региональный Россельхознадзор поступило сообщение об одновременной гибели в селе Красная Горка 15 кур. Всю домашнюю птицу в населенном пункте уничтожили, чтобы предотвратить распространение заболевания.
27 июня 2017, 02:21
Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей

Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей

От одной до 22 тысяч рублей получат 17 владельцев кур и уток, чьи туши пришлось уничтожить из-за поражения птичьим гриппом.
Напомним, очаг заболевания был выявлен в мае в Челно-Вершинском районе области на территории поселка Красная Горка. От опасного вируса погибли 

9 июня 2017, 04:40
В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу

В Челно-Вершинском районе губернии - в селе Красная Горка, где обнаружен очаг распространения птичьего гриппа, уничтожили всю домашнюю птицу. Туши 417 кур и 4 уток были сожжены, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Кроме того, на всех подворьях, где держали пернатых, проведена 

29 мая 2017, 02:46
В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа

Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах 
23 мая 2017, 11:23
В Самаре ищут протез для одноногого орла

В Самаре ищут протез для одноногого орла

Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
Как сообщает сайт заповедника, молодая птица пострадала от того, что неудачно выбрала место отдыха - провода высоковольтной линии. Орла ударило током - пришлось ампутировать часть крыла и 

23 ноября 2016, 02:53
В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома

В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома

На днях в ОП №7 УМВД по Самаре поступило сообщение от 32-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что со двора ее дома по улице Оросительной украли принадлежавшую ей домашнюю птицу.
 
Полицейские выяснили, что украденных индюков держали в деревянном сарае, который 

27 августа 2016, 05:25
Самарская область обеспечивает себя мясом птицы наполовину

Самарская область обеспечивает себя мясом птицы наполовину

По информации регионального минсельхоза, по итогам 2015 года губерния обеспечивает своих жителей мясом птицы (курятина, индюшатина, утятина и т.д.) на 53%. Таким образом, острого дефицита нет. Недостающие объемы завозятся из других российских регионов.
26 августа 2016, 12:24
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