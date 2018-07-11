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В Самарской области отменили карантин по птичьему гриппу
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27 июня 2017, 02:21
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Расплата за птичий грипп: владельцы уничтоженных кур и уток получат до 22 тысяч рублей
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9 июня 2017, 04:40
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В селе Красная Горка уничтожили всю домашнюю птицу
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29 мая 2017, 02:46
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В Челно-Вершинском районе подтвердили вспышку птичьего гриппа
Самарский Россельхознадзор официально подтвердил факт вспышки птичьего гриппа в поселке Красная Горка Челно-Вершинского района. Как уже сообщала ТЕРРА, 17 мая в ведомство поступило сообщение об одновременной гибели в населенном пункте 15 кур. Все они находились в личных подсобных хозяйствах …
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23 мая 2017, 11:23
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В Самаре ищут протез для одноногого орла
Национальный парк «Самарская Лука» ищет умельца, который сделает протез для орла-могильника, потерявшего лапу.
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23 ноября 2016, 02:53
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В Самаре мужчина украл индюков из сарая во дворе дома
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27 августа 2016, 05:25
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Самарская область обеспечивает себя мясом птицы наполовину
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26 августа 2016, 12:24