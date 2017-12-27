В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора сообщала «ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром … В Самаре, в Промышленном районе, из-за аварии на теплосети под ограничение подачи тепла попадают 108 жилых домов и семь социальных объектов: два детсада, четыре школы и поликлиника, передает МЧС. Как уже«ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром