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В Самаре ликвидируют аварию на теплосети на улице Стара-Загора
В Самаре, в Промышленном районе, из-за аварии на теплосети под ограничение подачи тепла попадают 108 жилых домов и семь социальных объектов: два детсада, четыре школы и поликлиника, передает МЧС. Как уже сообщала «ТЕРРА», повреждение было обнаружено на трубе диаметром …
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27 декабря 2017, 07:06
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В Самаре прорвало тепломагистраль на улице Стара-Загора
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26 декабря 2017, 05:27
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ДТП с маршруткой блокировало движение на Дыбенко
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25 декабря 2017, 09:53
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В Самаре энергетики рассказали, как изменятся тарифы на тепло
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21 декабря 2017, 02:35
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В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы
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20 декабря 2017, 04:54
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Жители "Новой Самары" и Мехзавода временно останутся без холодной воды
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20 декабря 2017, 03:40
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В Самаре водитель «пятерки» сломал себе ребра в ДТП с Nissan
В понедельник, 20 ноября, в Самаре на улице Стара-Загора столкнулись «пятерка» и Nissan. Есть пострадавший. Авария произошла в 18:50.
«По предварительной информации полицейских, напротив дома № 541 по улице Стара-Загора, водитель не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным …
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21 ноября 2017, 03:37
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В Самаре грабитель, напавший на девушку, выронил мобильник и банковскую карту
В Самаре задержали подозреваемого в ограблении местной жительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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27 мая 2017, 01:48