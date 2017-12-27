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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Жители

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Обновлено: 
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25-летняя жительница дома на улице Стара-Загора вечером возвращалась домой. В подъезде на лестничной площадке первого этажа на нее напал незнакомец. Он попытался вырвать сумку 

27 мая 2017, 01:48
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