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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»

Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»

Недавно по подозрению в угоне автомобиля полицейские задержали 31-летнего самарца. Судя по материалам дела, он взял ключи от служебной «ГАЗели», выпил и решил  прокатиться по вечернему городу. Но уже через 800 метров около одного из домов по улице Партизанской он 
19 ноября 2018, 02:27
В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. В 16:20 водитель легковушки Lada Priora ехал в сторону Самары по автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе. На 1122 километре трассы он столкнулся с грузовиком Scania, который стоял 
19 ноября 2018, 08:33
Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

Около десятка домов остаются без отопления в Самаре

В Самаре после вчерашней коммунальной аварии на Московском шоссе по-прежнему холодно почти в десятке жилых домов в районе улиц Тихвинской и 8-ой Радиальной.

Напомним, в ночь на четверг там случилась утечка горячей воды, провалился асфальт , а в образовавшуюся яму угодил 

16 ноября 2018, 11:24
Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды

24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.

На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза 

24 октября 2018, 10:49
В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления

В понедельник, 22 октября, стало известно, что 22 дома в Центральном районе Тольятти остались без отопления. На аппаратном совещании в мэрии рассказали, что это случилось из-за аварии на теплосети. Сейчас на месте происшествия работают аварийные бригады, они должны устранить последствия 
22 октября 2018, 02:39
Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области

Вечером, 16  октября на территории национального парка «Самарская Лука» произошла авария. Водитель KIA Rio ехал по дороге со стороны села Ширяево к трассе М-5. На одном из участков он проявил невнимательность и под колесами легковушки оказался лось. Животное погибло на 
17 октября 2018, 01:04
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