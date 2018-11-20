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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
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19 ноября 2018, 04:04
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Пьяный самарец попал в ДТП на служебной «ГАЗели»
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19 ноября 2018, 02:27
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В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель
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19 ноября 2018, 08:33
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Около десятка домов остаются без отопления в Самаре
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16 ноября 2018, 11:24
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Жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды
24 октября жители домов в районе автостанции «Аврора» остались без холодной воды. Причиной коммунальных неудобств стала авария на водоводе диаметром 900 миллиметров. Сейчас специалисты «Самарских коммунальных систем» работают над восстановлением трубопровода.
На время проведения работ пришлось перекрыть часть улицы Мориса Тореза …
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24 октября 2018, 10:49
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В Тольятти жители 22 домов сидят без отопления
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22 октября 2018, 02:39
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Водитель иномарки сбил насмерть лося в Самарской области
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17 октября 2018, 01:04