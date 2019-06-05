«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.



</a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">31 мая 2019, 09:53</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/minoborony-rf-peredast-uchastok-na-nikolaya-panova-pod-stroitelstvo-shkoly" title="Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/city-4057536_960_720_1_0.jpg" alt="Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/minoborony-rf-peredast-uchastok-na-nikolaya-panova-pod-stroitelstvo-shkoly" title="Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы">Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы</a></h4> <div class="anons"><span><div> Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. </div> <div> </div> <div> - Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/minoborony-rf-peredast-uchastok-na-nikolaya-panova-pod-stroitelstvo-shkoly" title="Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">31 мая 2019, 04:55</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-startovali-raboty-po-rasshireniyu-prospekta-kirova" title="В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/d7zvkclxsaa6gzr.jpg" alt="В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-startovali-raboty-po-rasshireniyu-prospekta-kirova" title="В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова">В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова</a></h4> <div class="anons"><span>В Самаре начались работы по капитальному ремонту участка проспекта Кирова от Кировского моста до улицы Ветлянской. Сейчас там ведется расчистка территории, сообщает подрядчик «СамараТрансСтрой». Напомним, ранее было объявлено, что проспект Кирова в областной столице на этом отрезке дороги <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-uchastok-prospekta-kirova-rasshiryat-do-chetyreh-polos">должны расширить</a> <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-startovali-raboty-po-rasshireniyu-prospekta-kirova" title="В Самаре стартовали работы по расширению проспекта Кирова"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">31 мая 2019, 11:01</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-vernut-pervonachalnyy-oblik-fontanu-30-letiya-pobedy-za-30-mln-rubley" title="В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/2533274821272746_8b45.jpg" alt="В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-vernut-pervonachalnyy-oblik-fontanu-30-letiya-pobedy-za-30-mln-rubley" title="В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей">В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей</a></h4> <div class="anons"><span><div> В столице 63-го региона <a href="http://http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0342300000119000455">объявлены торги</a> на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-vernut-pervonachalnyy-oblik-fontanu-30-letiya-pobedy-za-30-mln-rubley" title="В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">29 мая 2019, 09:49</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/benzin-v-rossii-mozhet-podorozhat-na-10" title="Бензин в России может подорожать на 10 %" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_rus/fuel-1596622_960_720.jpg" alt="Бензин в России может подорожать на 10 %" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/benzin-v-rossii-mozhet-podorozhat-na-10" title="Бензин в России может подорожать на 10 %">Бензин в России может подорожать на 10 %</a></h4> <div class="anons"><span><div> Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/news_rus/benzin-v-rossii-mozhet-podorozhat-na-10" title="Бензин в России может подорожать на 10 %"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">23 мая 2019, 07:40</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/chto-o-samarskih-krylyah-dumayut-sportivnye-kommentatory" title="Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/20190521d.jpg" alt="Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/chto-o-samarskih-krylyah-dumayut-sportivnye-kommentatory" title="Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы">Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы</a></h4> <div class="anons"><span><div> На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. </div> <div> Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/chto-o-samarskih-krylyah-dumayut-sportivnye-kommentatory" title="Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">22 мая 2019, 09:01</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/nuzhno-poterpet-v-samare-startoval-remont-na-ulice-pobedy" title="«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/d7ewobdx4aeyfez.jpg" alt="«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/nuzhno-poterpet-v-samare-startoval-remont-na-ulice-pobedy" title="«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы">«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы</a></h4> <div class="anons"><span><div> Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.</div> <div> <br /> «В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/nuzhno-poterpet-v-samare-startoval-remont-na-ulice-pobedy" title="«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">21 мая 2019, 02:47</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/kapremont-prospekta-kirova-provedet-kompaniya-samaratranstroy" title="Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/bulldozer-410119_960_720_2.jpg" alt="Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/kapremont-prospekta-kirova-provedet-kompaniya-samaratranstroy" title="Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»">Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»</a></h4> <div class="anons"><span><div> Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/kapremont-prospekta-kirova-provedet-kompaniya-samaratranstroy" title="Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">20 мая 2019, 08:04</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-18-i-22-maya-perekroyut-dubler-moskovskogo-shosse" title="В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе " style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/97f5a9_resizedscaled_1020to574.jpg" alt="В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе " width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-18-i-22-maya-perekroyut-dubler-moskovskogo-shosse" title="В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе ">В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе </a></h4> <div class="anons"><span><div> Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом <a href="http://https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/1605_136.pdf">говорится </a>в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-18-i-22-maya-perekroyut-dubler-moskovskogo-shosse" title="В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе "></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">17 мая 2019, 04:15</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/news_world/kartinu-polya-sezanna-prodali-na-torgah-pochti-za-60-millionov-dollarov" title="Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_world/5042207_1.jpg" alt="Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/news_world/kartinu-polya-sezanna-prodali-na-torgah-pochti-za-60-millionov-dollarov" title="Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов">Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов</a></h4> <div class="anons"><span>На днях аукционный дом Christie's провел очередные торги. Самым дорогим лотом мероприятия стал натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты". Картина ушла с молотка за 59 миллионов 295 тысяч долларов. О картине известно, что она была создана в период между 1888 <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/news_world/kartinu-polya-sezanna-prodali-na-torgah-pochti-za-60-millionov-dollarov" title="Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">14 мая 2019, 10:37</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-poschitayut-musor" title="В Самарской области посчитают мусор" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/garbage-2729608_960_720.jpg" alt="В Самарской области посчитают мусор" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-poschitayut-musor" title="В Самарской области посчитают мусор">В Самарской области посчитают мусор</a></h4> <div class="anons"><span><div> В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, <a href="http://http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0142200001319006180">говорится</a> в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samarskoy-oblasti-poschitayut-musor" title="В Самарской области посчитают мусор"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">13 мая 2019, 06:53</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/geroicheskie-rasteniya-vyzhivshie-na-moskovskom-shosse-tui-peresadyat-podalshe-ot-dorogi" title="«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/2440d5ecd6893499fa78e52093672b511722cef32_1240_3.jpg" alt="«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/geroicheskie-rasteniya-vyzhivshie-na-moskovskom-shosse-tui-peresadyat-podalshe-ot-dorogi" title="«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги">«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги</a></h4> <div class="anons"><span>Жители Самары опять обеспокоились многострадальными туями, которые высадили вдоль Московского шоссе в преддверии чемпионата мира по футболу. Многие деревья уже погибли, но есть еще те, кто героически, вопреки всему борется за жизнь.<br /> <br /> «Не все туи на Московском шоссе погибли. <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/geroicheskie-rasteniya-vyzhivshie-na-moskovskom-shosse-tui-peresadyat-podalshe-ot-dorogi" title="«Героические растения»: Выжившие на Московском шоссе туи пересадят подальше от дороги"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">9 мая 2019, 12:08</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/poyavilos-foto-zhutkogo-dtp-s-pogibshimi-pod-syzranyu" title="Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/a_14.jpg" alt="Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/poyavilos-foto-zhutkogo-dtp-s-pogibshimi-pod-syzranyu" title="Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью">Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью</a></h4> <div class="anons"><span>Под Сызранью на трассе М-5 утром во вторник, 26 июня, произошло смертельное ДТП. Фото с места происшествия в соцсети опубликовали очевидцы. Судя по снимкам, одна из машин перевернулась на крышу, две "всмятку". Как выяснилось, столкновение восьми машин случилось на 565 <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/poyavilos-foto-zhutkogo-dtp-s-pogibshimi-pod-syzranyu" title="Появилось фото жуткого ДТП с погибшими под Сызранью"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">26 июня 2018, 02:46</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/ogranicheno-dvizhenie-bolshegruzov-ot-m-5-k-samare" title="Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/fury_probka_terra_8_11.jpg" alt="Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/ogranicheno-dvizhenie-bolshegruzov-ot-m-5-k-samare" title="Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре">Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самарской области на подъезде от М-5 «Урал» к Самаре ограничено движение большегрузов на период проведения матчей ЧМ-2018 по футболу, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Запрет действует для грузовиков, имеющих максимальную массу более 3,5 тонны, на участке с 10 по 12 <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/ogranicheno-dvizhenie-bolshegruzov-ot-m-5-k-samare" title="Ограничено движение большегрузов от М-5 к Самаре"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">20 июня 2018, 03:49</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/novuyu-razvyazku-na-m-5-postroyat-k-koncu-2019-goda-v-tolyatti" title="Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/fury_probka_terra_8_10.jpg" alt="Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/novuyu-razvyazku-na-m-5-postroyat-k-koncu-2019-goda-v-tolyatti" title="Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти">Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/novuyu-razvyazku-na-m-5-postroyat-k-koncu-2019-goda-v-tolyatti" title="Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">13 июня 2018, 10:10</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/pyat-mashin-stolknulis-na-trasse-m-5-pod-samaroy" title="Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/policia_terra1_121_0_65.jpg" alt="Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/pyat-mashin-stolknulis-na-trasse-m-5-pod-samaroy" title="Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой">Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой</a></h4> <div class="anons"><span><p>В Самарской области в воскресенье, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. На 1037-м километре дороги в аварию попали пять машин: «Лада Калина», «Шевроле Лачетти», «Киа», «ВАЗ-2105», «Лада Гранта». Водитель на «Калине», ехавший со стороны Уфы в направлении <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/pyat-mashin-stolknulis-na-trasse-m-5-pod-samaroy" title="Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">28 мая 2018, 10:39</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><!-- Yandex.RTB R-A-257214-2 --> <div id="yandex_rtb_R-A-257214-2"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-257214-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-257214-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> </div> <div 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