|
В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
|
5 июня 2019, 04:20
|
Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
|
5 июня 2019, 03:50
|
«Похожа на хорька и кошку»: самарцев познакомят с генеттой
|
5 июня 2019, 02:15
|
Открывается скоростной маршрут Самара - Ширяево
С пятницы, 7 июня, начнет работу новый скоростной речной маршрут, который свяжет Самару и Ширяево. Пассажиров будут доставлять до места назначения на судах на подводных крыльях «Восход». Как сообщили в «Самарском речном пассажирском предприятии», воспользоваться скоростным маршрутом можно будет …
|
5 июня 2019, 01:53
|
До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
|
4 июня 2019, 10:48
|
Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
|
4 июня 2019, 02:31
|
Более 4 млрд рублей в этом году получат самарские аграрии
|
3 июня 2019, 07:36
|
В Самаре могут возвести новую мечеть у стадиона «Салют»
|
3 июня 2019, 02:04
|
Очередной провал: на Ново-Вокзальной просел асфальт
«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.