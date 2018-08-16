В четверг в Тольятти с рабочим визитом прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. Он наградил грамотами федерального медико-биологического агентства и благодарностями депутата Госдумы участников донорского движения, сдававших кровь в ходе совместных акций ФМБА и СоюзМаш. Кроме того, он встретился с молодежным активом и провел прием граждан.
Облегчить доступ школьников на предприятия во время акций «Неделя без турникетов» на встрече с депутатом Госдумы, первым вице-президентом Союзмаш России Владимиром Гутеневым, предложила член общественной комиссии по работе с молодежью Виктория Пирожкова. Например, жителям Тольятти добраться до «АвтоВАЗа» несложно, а вот даже из Самары за свой счет приехать сюда для того, чтобы увидеть, как работает конвейер, проблематично. Возможно, стоить задуматься над возможностью компенсации части расходов или организации транспорта со стороны самих предприятий, заинтересованных в привлечении на работу молодых кадров. «Эту идею нужно обдумать», согласился депутат. Директор производства по переработке отходов Максим Бухтояров пришел с просьбой о наболевшем.
- У нас большая проблема в нашем водохранилище. В Тольятти стоят плохие очистные сооружения, реально ужасные, у нас все цветет. Десятый год этот вопрос никак не решается. Может быть его поднять на каком-то федеральном уровне? - интересуется директор производства по переработке отходов Максим Бухтояров.
По словам Владимира Гутенева, этой проблеме на федеральном уровне уделяется достаточное внимание, однако, по части программ предполагается сокращение финансирования, это, по его мнению, недопустимо. Соответствующий отзыв уже готовится. Вместе с тем, необходимо серьезно разобраться с вопросом рационального расходования бюджетных средств.
- Мы сталкиваемся с тем, что есть отечественное оборудование, которое ничуть не хуже и его стали выпускать оборонные предприятия. Между тем, есть желающие приобретать импортное, если в расчете не на откаты, то на зарубежные. В результате предприятия лишаются заказов, а вместо 10 модернизированных очистных сооружений мы получаем 2 или 3, - отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент СМР Владимир Гутенев.
Один из вопросов Владимиру Гутеневу задал прямо во время интервью тольяттинский журналист. Он предложил наделить Тольятти неким особым статусом, позволяющим получать дополнительные средства из федерального бюджета. Однако, по мнению депутата у Автограда достаточно собственных ресурсов и возможностей для того, чтобы привлекать инвесторов и зарабатывать самостоятельно.