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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

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Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

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16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.

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