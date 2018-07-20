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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Мгновенная карма: в Самаре водитель

Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу

Сегодня около 10 часов утра на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко столкнулись «Фольксваген» и «Гранта». Девушка на иномарке поворачивала налево к торговому центру «Космопорт» на зеленый сигнал светофора и не пропустила «Ладу», на большой скорости двигавшуюся со стороны улицы 

20 июля 2018, 10:58
На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал

В четверг вечером, 19 июля, произошла крупная авария на 9 Просеке в областной столице. По предварительной информации, водитель "Тойота Прадо" при повороте на пропустил "Инфинити", который ехал на большой скорости. Машины столкнулись, а затем в ДТП "вписались" еще две легковушки. 
20 июля 2018, 10:55
Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.

Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.

Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на 
20 июля 2018, 07:32
В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель

В среду, 18 июля, под Новокуйбышевском в районе поселка Гранный произошла авария со смертельным исходом. По предварительной информации, девушка, которая находилась за рулем иномарки Mercedes ехала из Новокуйбышевска в Самару. Шел дождь, и в какой-то момент она не сумела справиться 
19 июля 2018, 11:59
В части Самарской области запретят продажу алкоголя

В части Самарской области запретят продажу алкоголя

С 26 июля по 4 августа в Самарской области пройдет молодежный форум «iВолга-2018». В связи с этим, на территориях, расположенных в окрестностях площадки его проведения будет введен полный запрет на продажу алкоголя. Ограничения коснутся следующих мест:

– поселок Прибрежный: ул. Звездная 

19 июля 2018, 11:10
Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре

С 16 июля в Самаре отменены ограничения на продажу алкоголя в стеклянной таре. Запрет был введен на время чемпионата мира по футболу для обеспечения безопасности. Купить спиртное в «стекле» было невозможно на улицах в районе площади Куйбышева, где проходил фестиваль 

16 июля 2018, 02:04
Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре

В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. 

4 июля 2018, 07:00
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
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