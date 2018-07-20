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Мгновенная карма: в Самаре водитель "Гранты" "завалил" автоледи на "Фольксвагене", которая не уступила ему дорогу
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20 июля 2018, 10:58
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На 9 Просеке в Самаре столкнулись 4 авто: водитель сбежал
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20 июля 2018, 10:55
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Фото и видео страшного ДТП в Самаре: мотоцикл разорвало после столкновения с иномаркой на Московском шоссе, байкер погиб на месте.
Жуткое ДТП произошло в Самаре 19 июля. Около 11 часов вечера на Московском шоссе столкнулись Opel и мотоцикл. Есть жертвы.
Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель иномарки выезжал на …
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20 июля 2018, 07:32
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В дождь внедорожники столкнулись под Новокуйбышевском: погиб водитель
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19 июля 2018, 11:59
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В части Самарской области запретят продажу алкоголя
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19 июля 2018, 11:10
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Запрет на торговлю алкоголем в «стекле» отменили в Самаре
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16 июля 2018, 02:04
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Запретить «разливайки» в жилых домах хотят в Самаре
В Самарской области предложили запретить «разливайки» в жилых домах. Соответствующую поправку в федеральный закон одобрили в областном парламенте и направили ее на рассмотрение в Госдуму. Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоэтажках, аргументируют парламентарии. …
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4 июля 2018, 07:00
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Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре
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5 июня 2018, 09:47