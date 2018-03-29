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Материалы по теме:

Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Тольяттинская фирма задолжала бывшим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку в отношении фирмы ООО «РЕАЛСТРОЙ». Она показала, что в течение прошлого года из организации были уволены несколько сотрудников. По закону они давно должны были получить расчет, однако до сих пор этого сделано не было. 

29 марта 2018, 10:42
Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Мужчина спас ребенка из горящей квартиры в Новокуйбышевске

Утром 27 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. На улице Мира загорелась квартира в одноэтажном доме. Огонь охватил вещи на площади в 20 квадратных метров. На место выезжали сотрудники нескольких пожарных частей.

Происшествие не обошлось героического поступка. Еще до приезда пожарных житель 

28 марта 2018, 06:12
115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Из-за долгов лишились воды жители 35 домов в Самаре

Жители 35 частных домов в Самаре лишились холодного водоснабжения из-за долгов. Их общая сумма задолженности составила 1,5 миллиона рублей, сообщили в компании «Самарские коммунальные системы». Таковы данные за март. По итогам месяца, организация составила «черный список» - Топ-100 самых злостных 

27 марта 2018, 11:08
Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков ЦСК ВВС за январь и февраль погашены

Все долги по зарплате игроков самарского хоккейного клуба ЦСК ВВС за январь и февраль  выплачены. До конца текущей недели планируется погасить задолженность за март. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области. Совместно с руководством ХК ЦСК ВВС ведомство продолжает заниматься 
27 марта 2018, 10:11
13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

13 пожарных тушили домашние вещи в Новокуйбышевске

Утром, 26 марта в Новокуйбышевске произошел пожар. В 5:20 в доме на улице Свердлова загорелись вещи. Огонь охватил 2 квадратных метра площади.

На тушение возгорания выезжали 13 пожарных на 4 машинах. Спустя 14 минут огонь удалось локализовать. Еще через 2 минуты 

26 марта 2018, 12:51
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.

Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на 

16 марта 2018, 01:01
Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Мужчина пришел с ножом в куртке в суд в Безенчукском районе

Жителю Безенчукского района области придется заплатить штраф за нарушение правил при походе в суд. На входе в здание мужчину остановил пристав, следящий за безопасностью. Он пояснил визитеру, что на заседание нельзя проносить взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и колюще-режущие предметы. Мужчина 

15 марта 2018, 11:50
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Семь КамАЗов мусора вывезли коммунальщики из квартиры в Новокуйбышевске

Новокуйбышевским коммунальщикам пришлось задействовать тяжелую технику, чтобы освободить одну из квартир №26 по улице Ворошилова от мусора. Там живет пожилая женщина, которая наблюдается в психоневрологическом диспансере. В течение последних нескольких лет она собирала из контейнеров на близлежащих помойках все, что 
6 марта 2018, 08:01
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