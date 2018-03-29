На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.
На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась для разбирательства в отдел. В ответ на это должница заявила, что к ней срочно должны прибыть трое приставов-мужчин. Для каких целей они ей понадобились, непонятно.
В итоге, на женщину наложили ограничение на выезд за рубеж. После этого она сразу приступила к погашению долга. Сейчас он составляет 65 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
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