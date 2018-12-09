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В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

В Самаре стартовала акция «Елка желаний»

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится вот уже 11 лет подряд. Каждый год десятки детей из малообеспеченных семей, сироты и прочие нуждающиеся получают подарки от депутатов самарской городской Думы. Правда, сами они об этом не догадываются. 
 
Для Самары эта новогодняя благотворительная 
8 декабря 2018, 08:15
В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В воскресенье, 9 декабря, в областной столице произошла очередная автоавария на трамвайных путях. ДТП случилось на улице Пензенской. По словам очевидцев, водитель иномарки «Сузуки» не сумел справиться с управлением, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Мицубиси» и 
9 декабря 2018, 07:43
Пятеро пострадавших: очередное крупное ДТП произошло в Самарской области

Пятеро пострадавших: очередное крупное ДТП произошло в Самарской области

Крупное ДТП произошло в Самарской области утром, 8 декабря. Примерно в 07:25 25-летний водитель «Шевроле Круз» ехал по трассе «Тольятти-Хрящевка» по направлению к Автограду. На 32-м километре дороги мужчина не справился с управлением, выехал на «встречку» и там лоб в 

9 декабря 2018, 01:21
В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, 
7 декабря 2018, 11:45
В блогах: битва за сахар в

В блогах: битва за сахар в "Ашане"

Блогер ruben4eg163  поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены 
8 декабря 2018, 09:39
Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика

Вырвался из рук и побежал: В Самаре автоледи сбила 3-летнего мальчика

В Самаре сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 3-летний ребенок. Он попал под колеса «Додж Калибр».
 
По версии полицейских, авария произошла вечером 7 декабря в Банковском переулке, где действует одностороннее движение. За рулем иномарки находилась 50-летняя 

8 декабря 2018, 02:45
Металлическое месиво: Три человека погибли в страшной аварии на М-5 под Сызранью

Металлическое месиво: Три человека погибли в страшной аварии на М-5 под Сызранью

Вчера, 7 декабря, около 18:30 в Сызранском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель на грузовике Daf двигался по магистрали М5-Урал со стороны Москвы по направлению в Тольятти. В районе 907 километра трассы у 

8 декабря 2018, 02:27
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