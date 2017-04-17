Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.



По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице …