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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

«Шевроле» разорвало после ДТП с фурой на трассе М-5

«Шевроле» разорвало после ДТП с фурой на трассе М-5

Утром в понедельник, 17 апреля, на трассе М-5 под Самарой столкнулись автомобиль «Шевроле» и фура Man. Фото с места ДТП очевидцы опубликовали в социальной сети.  По данным МЧС, столкновение произошло в 7:22 на 886 километре трассы.

«Авария на трассе 
17 апреля 2017, 10:44
Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля

Вчера, 15 апреля, на улице Ингельберга в поселке Федоровка Комсомольского района Тольятти около 18:00 27-летний мужчина выпал на ходу из открывшейся двери машины и попал под колеса другого автомобиля, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда.
 
Прибывшие 

16 апреля 2017, 01:56
Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, примерно в 0:46 в Самаре на пересечении Московского шоссе и Революционной произошло ДТП со смертельным исходом.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 28-летний водитель на Skoda двигался по улице 
16 апреля 2017, 12:13
В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера

В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного мужчину-пешехода на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, 15 марта утром 30-летняя девушка на автомобиле «Nissan», двигаясь по Аэродромной со стороны Волгина, на перекрестке с улицей 
15 апреля 2017, 03:33
В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся

В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги  
13 апреля 2017, 01:38
Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь

Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».

Согласно последним данным, по подозрению в 
12 апреля 2017, 01:58
Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области

В четверг, 6 апреля, в Самарской области произошло ДТП на дороге «Обход с. Сергиевск». Иномарка «Шкода Йети» врезалась в дорожное ограждение. По данным полиции, машиной управлял пьяный водитель – 58-летний мужчина. Он ехал со стороны Сергиевска в Сургут. Автомобилиста положили 
7 апреля 2017, 04:22
В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре

В Чапаевске следователи начали проверку по факту смерти двоих мужчин. Трупы были обнаружены в сгоревшей квартире дома на улице Сазонова во вторник, 4 апреля. Один из погибших – 60-летний хозяин квартиры. Личность второго - устанавливается.  

Согласно предварительной версии, пожар произошел 

6 апреля 2017, 11:18
В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин

Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.

Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель 

13 декабря 2016, 11:02
В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками

В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками

Ночью в понедельник, 21 ноября, в Самаре на Ново-Садовой произошло ДТП, в котором, по данным полицейских, виноват пьяный водитель. В 1 час 20 минут на участке дороги между улицами Шверника и XXII Партсъезда столкнулись три автомобиля, сообщили в ГУ МВД 
22 ноября 2016, 04:12
Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото

Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото

Сегодня, 19 ноября, ночью в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. ВАЗ-2110 протаранил опору моста, пишут очевидцы событий в соцсетях.

По словам горожан, водитель «десятки» остался жив. Некоторые утверждают, что мужчина был пьян и сначала убежал в один из дворов 
19 ноября 2016, 06:32
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