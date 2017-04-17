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«Шевроле» разорвало после ДТП с фурой на трассе М-5
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17 апреля 2017, 10:44
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Тольяттинец выпал из машины и попал под колеса другого автомобиля
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16 апреля 2017, 01:56
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Страшное ДТП на Революционной: один человек погиб, пятеро пострадали
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16 апреля 2017, 12:13
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В Самаре автоледи сбила насмерть пьяного пенсионера
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15 апреля 2017, 03:33
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В Самаре «Мерседес» улетел с Московского шоссе и перевернулся
В четверг, 13 апреля, в Самаре на ремонтируемом участке Московского шоссе перевернулся автомобиль «Мерседес». ДТП произошло в районе 16 километра магистрали. По словам очевидцев, водитель иномарки сначала столкнулся с «Солярисом», а потом наехал на ограждения, выскочил на ремонтируемый участок дороги …
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13 апреля 2017, 01:38
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Новая жертва теракта: взрыв в питерском метро забрал еще одну жизнь
Список жертв теракта в петербургском метро увеличился. По уточненным данным, погибли 15 человек. Вице-губернатор северной столицы Анна Митянина сообщила, что скончался пассажир, который после ЧП находился на лечении в Военно-медицинской академии, передает «Интерфакс».
Согласно последним данным, по подозрению в …
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12 апреля 2017, 01:58
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Пьяный водитель на иномарке въехал в ограждение в Самарской области
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7 апреля 2017, 04:22
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В Чапаевске проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
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6 апреля 2017, 11:18
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В Самаре пьяный водитель Cadillac пытался скрыться и разбил 8 машин
Активисты движения «Ночной патруль» в воскресенье 11 декабря помогли полицейским задержать нарушителя ПДД. Пьяный водитель Cadillac пытался скрыться от сотрудников ДПС и разбил 8 автомобилей.
Автомобилиста заметили на улице Энтузиастов примерно в 3 часа 30 минут. Требование полицейских об остановке водитель …
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13 декабря 2016, 11:02
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В Самаре пьяный водитель без прав устроил ДТП с тремя легковушками
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22 ноября 2016, 04:12
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Самарец на «десятке» протаранил опору моста, есть фото
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19 ноября 2016, 06:32