|
Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы
В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.
«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает …
|
22 ноября 2017, 01:56
|
«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы
В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.
В школы …
|
18 ноября 2017, 05:31
|
Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»
|
14 октября 2017, 04:58
|
Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ
Об эвакуации посетителей и персонала из «Парк-Хауса», одного из крупнейших тольяттинских торговых центров, пишет TLTgorod со ссылкой на одного из очевидцев.
«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех …
|
8 октября 2017, 05:51
|
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»
|
13 мая 2017, 04:15
|
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем
|
1 мая 2017, 08:44
|
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом
|
10 апреля 2017, 11:19
|
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль
|
22 июля 2016, 01:50
|
Марию Рымарь отпустили под залог: самарчанка неудачно пошутила в аэропорту Минска
|
19 июля 2016, 03:43
|
Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ
Служители Фемиды вынесли приговор жителю Тольятти Андрею К. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в конце прошлого года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина появился в многофункциональном центре на улице Юбилейной в Автограде, подошел к сотруднику охраны и …
|
28 апреля 2016, 04:17
|
33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"
|
27 апреля 2016, 06:56
|
В Самаре сильно пьяный мужчина «заминировал» больницу в Октябрьском районе
|
9 сентября 2015, 09:28