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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

Самарец решил подставить знакомого с помощью выдуманной бомбы

В Самаре установлен телефонный террорист, сообщивший ложную информацию о готовящемся взрыве в жилом доме на улице Стара-Загора. Как оказалось, с помощью выдуманной бомбы самарец решил подставить знакомого.

«Как установили полицейские, подозреваемый позвонил с телефона своего приятеля, чтобы «подставить» его», - сообщает 

22 ноября 2017, 01:56
«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

«Алло, это бомба!»: В Самаре «заминировали» три школы

В Самаре на протяжении дня горожане выкладывали в соцсетях сообщения о том, что в школах эвакуируют детей, передает 63.ru. Сотрудники полиции получили сообщение о минировании трех школ. Речь идет о образовательных учреждениях №48, 148 и 92.

В школы 
18 ноября 2017, 05:31
Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Опять неуловимые «минеры»: В Самаре эвакуировали сотрудников «Райффайзенбанка»

Вчера, 13 октября, в оперативные службы Самары поступило сообщение о минировании места массового скопления людей. Речь идет о отделении «Райффайзенбанка» по адресу: Кирова, 387.

На месте работали полиция, МЧС и спасатели. Ничего подозрительного не нашли. Вызов оказался ложным, пишет 
14 октября 2017, 04:58
Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ

Опять орудуют неуловимые телефонные террористы: в Тольятти эвакуировали четыре ТЦ

Об эвакуации посетителей и персонала из «Парк-Хауса», одного из крупнейших тольяттинских торговых центров, пишет TLTgorod со ссылкой на одного из очевидцев.

«7 октября вечером мы только с друзьями в «Парк-Хаус» пришли кино посмотреть, как полиция и МЧС приехали, всех 
8 октября 2017, 05:51
Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

Самарец снял видео задержания мужчины около ТЦ «Парк Хаус»

В Самаре вчера, 12 мая, утром проходила спецоперация около ТЦ «Парк Хаус». Один из горожан снял на камеру мобильного телефона задержание мужчины.
 
"По всей видимости, мужчина заложил бомбу. Это и стало причиной задержания. Приехали сотрудники спецназа и наряд ФСБ. 
13 мая 2017, 04:15
В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

В Тольятти посетителей гипермаркета эвакуировали из-за мешка с углем

Вчера, 30 апреля, вечером в один из гипермаркетов Тольятти были вызваны саперы и кинологи. В здании магазина на Южном шоссе был обнаружен подозрительный пакет.

Покупатели и сотрудники торгового объекта были эвакуированы из помещения. В результате выяснилось, что находка оказалась 
1 мая 2017, 08:44
В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти пьяный пенсионер «заминировал» свой дом

В Тольятти местный житель позвонил в ЕДДС и сообщил, что в доме на улице Автостроителей заложено взрывное устройство. Информацию сразу же передали в полицию.
 
По указанному адресу выехала оперативно-следственная группа. Полицейские обследовали здание, но никаких опасных предметов не обнаружили. 

10 апреля 2017, 11:19
Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

Самарский продавец из «Дьюти фри» заминировал Кремль

21 июля в колл-центр одного из операторов связи поступило сообщение о якобы заминировании администрации президента России. 
22 июля 2016, 01:50
Марию Рымарь отпустили под залог: самарчанка неудачно пошутила в аэропорту Минска

Марию Рымарь отпустили под залог: самарчанка неудачно пошутила в аэропорту Минска

Жительница Самары Мария Рымарь, задержанная в белорусском аэропорту по обвинению в ложном сообщении об опасности, освобождена под залог.

Сообщается, что 7 июля при досмотре в аэропорту Минска самарчанка отпустила неудачную шутку:  якобы у неё в сумке есть взрывчатое вещество. 
19 июля 2016, 03:43
Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ

Тольяттинец осужден за ложное сообщение о бомбе в здании МФЦ

Служители Фемиды вынесли приговор жителю Тольятти Андрею К. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Инцидент произошел в конце прошлого года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина появился в многофункциональном центре на улице Юбилейной в Автограде, подошел к сотруднику охраны и 

28 апреля 2016, 04:17
33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК

33-летний мужчина задержан за сообщение о минировании МАК "Курумоч"

Звонок о бомбе поступил на телефон экстренных служб в 13.45.  Пассажиры были эвакуированы, но аэропорт продолжал принимать самолёты - сообщили в пресс-службе "Курумоча". На месте работали кинологи и взрывотехники, однако, взрывчатка найдена не была. Проверка завершилась в 16.40, а в 17.00 

27 апреля 2016, 06:56
В Самаре сильно пьяный мужчина «заминировал» больницу в Октябрьском районе

В Самаре сильно пьяный мужчина «заминировал» больницу в Октябрьском районе

Во вторник, 8 сентября, около пяти часов вечера в полицию поступила информация о минировании больницы в Октябрьском районе Самары. По указанному адресу направили группу оперативников и патрульные экипажи. Ни бомбы, ни взрывчатых веществ в помещениях не нашли.

Сотрудники угрозыска 
9 сентября 2015, 09:28
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