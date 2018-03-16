В полицию позвонила жительница села Тимашево Кинель-Черкасского района. Она рассказала, что в доме ее соседей идет драка.
Для разбирательства на место прибыл участковый. Выяснилось, что к хозяевам дома пришел пьяный 27-летний сосед, чтобы выяснить отношения. После словесной перепалки дело перешло к драке. Незванный гость сильно избил 68-летнюю женщину и ее 64-летнего сожителя. После этого злоумышленник ушел домой и лег спать.
Подозреваемого задержади утром по месту жительства. Ранее мужчина был судим за совершение грабежа и причастность к незаконному обороту наркотиков.
На сельчанина заведено уголовное дело. Для него избирается мера пресечения, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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