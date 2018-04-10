На днях в полицию Исаклинского района области обратился преподаватель местной школы. Он рассказал, что жизнь его ученицы находится в опасности из-за того, что отец угрожает ее убить.
Как выяснилось, 42-летний мужчина постоянно пьет. Однажды он подошел к дочери, сидевшей за компьютерным столом. Отец схватил девочку за шею и стал угрожать ей расправой. На следствии он во всем признался, заявив, что таким образом хотел «воспитать» ребенка.
Сейчас на сельчанина заведено дело за угрозу убийством и неисполнение родительских обязанностей. Следствие продолжается, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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