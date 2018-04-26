На днях к экипажу вневедомственной охраны поступил сигнал из больницы на улице Калинина в Самаре. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что помощь медикам потребовалась из-за агрессивного поведения одного из пациентов. В учреждение доставили 50-летнего мужчину, Он жаловался на боль в области ребер. На его лице имелись следы избиения. Общаясь с врачами, пациент постоянно грубил. В итоге была вызвана подмога.
После прибытия росгвардейцев нарушитель не успокоился. Он осыпал оскорблениями одного из силовиков, а потом и вовсе укусил его за руку.
Самарца задержали и передали сотрудникам полиции. На него заведены уголовные дела по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Применение насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Самарской области.
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