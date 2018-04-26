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Материалы по теме:

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

Квартирант обчистил съемное жилье в Тольятти

На днях за помощью в полицию обратилась 37-летняя жительница Тольятти. Женщина рассказала, что из ее квартиры пропала бытовая техника стоимостью 15 тысяч рублей. В преступлении потерпевшая заподозрила молодого человека, который снимал у нее жилье.

На предполагаемого злоумышленника составили ориентировку и разослали 

25 апреля 2018, 12:28
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске директор фирмы угрожал расстрелом врачу-педиатру

В Ульяновске вынесли приговор местному предпринимателю. Мужчина получил срок за то, что угрожал убийством врачу-педиатру.

10 октября прошлого года медик находился возле дома на улице Шолмова, когда к нему подошел пьяный подозреваемый. Бизнесмен заявил, что врач поставил его ребенку неверный диагноз. 

20 апреля 2018, 07:58
Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

Мужчина зарезал продавщицу магазина и ограбил отца в Самарской области

В Красноярском районе Самарской области завершено расследование в отношении жителя Красноярского района. 41-летний мужчина обвиняется сразу в нескольких преступлениях.

По версии следствия, 23 июля прошлого года он напился и решил ограбить магазин в селе Мордовская Селитьба. Злоумышленник зарезал продавщицу, а потом 

20 апреля 2018, 10:51
В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

В Самарской области женщина пыталась зарезать мужа

На днях в полицию поступило сообщение из больницы в Красноярском районе области. Туда за помощью обратился мужчина с ножевым ранением.

Во время расследования выяснилось, что 47-летний пострадавший стал жертвой конфликта между ним и его супругой. Семейная пара распивала спиртное, но потом 

19 апреля 2018, 06:37
Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

Полицейские поймали мошенника, который украл у тольяттинца 245 тысяч рублей

11 января 2013 года за помощью в полицию обратился житель Тольятти. Он сообщил, что стал жертвой мошенника. Он перевел посреднику 245 тысяч рублей на покупку автомобиля, но своей машины так и не дождался.

Правоохранители установили личность подозреваемого. 4,5 года мужчина скрывался 

18 апреля 2018, 11:45
Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области

В Самарской области официально открыт сезон охоты на пернатую дичь. Всего на это время было выдано 4 тысячи путевок в 12 угодий. На днях сотрудники Росгвардии проверили то, насколько тщательно охотники исполняют требования закона.

Всего под проверку попали 200 человек. Выявлено 

17 апреля 2018, 10:54
У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

У мужчины, которого приняли за велоугонщика, нашли марихуану в Тольятти

На днях в Тольятти сотрудники вневедомственной охраны заметили подозрительного мужчину. Его приметы совпадали с описанием человека, который подозревался в угоне велосипеда. Подозрения стражей порядка утвердились после того, как при виде патрульной машины тольяттинец попытался скрыться.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции. Во время 

11 апреля 2018, 11:40
Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области

В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла 

5 апреля 2018, 01:30
Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани

11-летняя школьница едва не стала жертвой стаи бродячих собак в Сызрани. 14 марта девочка шла домой, когда на нее набросились порядка 20 животных. Все произошло на улице Новомайской в райне ПТУ №26.

Школьница попыталась позвать на помошь, но рядом 
16 марта 2018, 09:40
Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

Разбойник с ножом напал на продавца в Октябрьске

За помощью в полицию обратилась продавец магазина в городе Октябрьск. Она сообщила, что в торговую точку зашел неизвестный с ножом. Он потребовал у женщины отдать ему всю наличность и серьги. Потерпевшая выполнила все требования преступника, и после этого он ушел.

Продавец 

28 февраля 2018, 03:00
Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

Посетитель банка задержал грабителя с ножом в Тольятти

В Тольятти произошло нападение на офис микрофинансовой организации, расположенный на улице Мира. Во время рабочего дня в помещение зашел мужчина. Он вытащил из куртки нож, и потребовал у сотрудников отдать ему деньги. Забрав 8 тысяч рублей, злоумышленник попытался сбежать. Однако 

21 февраля 2018, 01:02
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