На днях в магазин в микрорайоне В-1 в городе Жигулевске вошел покупатель. Мужчина спокойно прошел к полкам с товаром, взял оттуда продукты, спрятал их под одеждой и в карманы куртки и направился к выходу. Заметившие кражу сотрудники торговой точки попытались остановить злоумышленника, но он оттолкнул продавца и ушел на улицу.
В это время мимо магазина проезжал экипаж ППС. Работник точки сообщил полицейским о происшествии, и вскоре стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в отдел.
Оказалось, что в момент совершения преступления мужчина был пьян. На него заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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