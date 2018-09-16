На Ташкентской «Газель» сбила на «зебре» 16-летнюю девочку передает «КП-Самара» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Самары.



По предварительным данным силовиков, 16-летняя девочка шла по пешеходному переходу к остановившемуся трамваю. В этот … Вчера, 14 сентября, в 20:15 напротив дома №145 по улице Ташкентской произошло ДТП,со ссылкой на источники в правоохранительных органах Самары.По предварительным данным силовиков, 16-летняя девочка шла по пешеходному переходу к остановившемуся трамваю. В этот