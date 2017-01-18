Во вторник, 17 января, в Самаре на Ново-Садовой произошло массовое ДТП. Автомобиль «Лексус» протаранил припаркованные иномарки. Авария случилась около восьми часов вечера на участке Ново-Садовой между улицами Осипенко и Челюскинцев.
«Лексусом» управлял 33-летний водитель. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, пьяный самарец сначала врезался в припаркованный у обочины «Мицубиси», а затем ударил «Шкоду». Пострадавших нет. Идет проверка.
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