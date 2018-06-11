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Молодая семейная пара из Тольятти заживо сгорела в ДТП под Сызранью
Страшное ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 10 июня, около 19 часов на автотрассе «М-5 Урал» под Сызранью. Как передает "Маленькая Сызрань", в районе поселка Сборный столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. В результате удара легковушка загорелась.
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11 июня 2018, 03:07
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Зевнул за рулем: Экскаватор протаранил ковшом троллейбус в Новокуйбышевске
Элементарное несоблюдение дистанции до впередиидущего транспорта, по все видимости, и стало причиной ДТП, которое случилось вчера, 10 июня, в Новокуйбышевске.
Как передает «Город Н-ск», авария случилась в 13:15 напротив стадиона «Нефтяник». Колесный экскаватор New Holland догнал сзади троллейбус …
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11 июня 2018, 01:00
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Семь автомобилей столкнулись и двое человек погибли в ДТП в Самарской области
Вечером 10 июня в Самарской области произошло массовое ДТП. На 894-м километре трассы М-5 под Сызранью столкнулись семь автомобилей: две фуры и семь легковушек, пишет РИА Новости.
В результате аварии погибли два человека. После ДТП оказалось перекрыто движение …
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11 июня 2018, 08:34
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«Субару» и фура из Санкт-Петербурга столкнулись в Самаре
9 июня в Самаре произошла авария около торгового центра «Космопорт». На улице Дыбенко столкнулись «Субару» и грузовик из Санкт-Петербурга.
Судя по информации, размещенной в паблике «ДТП Самара», ДТП спровоцировал водитель легковушки. Он ехал по дороге слишко близко к …
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10 июня 2018, 10:18