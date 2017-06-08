В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире



На место были вызваны врачи скорой помощи. Они оказали роженице … 13 мая, примерно в 6-50, в квартире одного из домов по улице Ташкентской 26-летняя местная жительница родила малыша. У неё это был уже второй ребенок, передает «Волга Ньюс» На место были вызваны врачи скорой помощи. Они оказали роженице