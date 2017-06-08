4
12
51
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 10 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Довезут с ветерком: Правительство РФ выделило деньги для закупки в регионах автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Довезут с ветерком: Правительство РФ выделило деньги для закупки в регионах автомобилей скорой помощи и школьных автобусов

Правительство России выделило Минпромторгу 6 млрд рублей на закупку для регионов автомобилей скорой помощи и школьных автобусов. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, этих денег должно хватить на 1,5 тысячи автобусов и 1 тысячу скорых. Список получателей-субъектов транспорта в документе 

25 мая 2017, 11:27
Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
 
На место происшествия стражей порядка вызвал владелец пострадавшего авто. По его 

19 мая 2017, 08:35
В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире

В Самаре молодая девушка родила ребенка в квартире

13 мая, примерно в 6-50, в квартире одного из домов по улице Ташкентской 26-летняя местная жительница родила малыша. У неё это был уже второй ребенок, передает «Волга Ньюс».
 
На место были вызваны врачи скорой помощи. Они оказали роженице 
15 мая 2017, 07:45
В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

В Тольятти мышь укусила за палец 6-летнюю девочку

Вчера, 29 апреля, около 21:00 в квартире одного из домов по улице 70-летия Октября понадобилась помощь девочке в возрасте около 6-и лет. Как передает «Волга-Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры Автограда, ребенка на даче укусила за палец мышь
 
30 апреля 2017, 05:37
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре школьник-хулиган свалил манекен и убежал из магазина, есть видео

В Самаре продавцы одного из бутиков женской одежды на улице Запорожской ищут мальчика-подростка, который забежал в магазин, свалил манекен и убежал. Тем самым хулиган принес торговой точке немалый убыток. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. На видео запечатлено, как сорванец 
6 ноября 2016, 03:56
В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13

В Самаре неизвестные хулиганы разбили окна в трамвае №13

Вчера, 11 мая, вечером в Самаре было зафиксировано происшествие с муниципальным общественным транспортом. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, у трамвая, следующему по маршруту № 13, неизвестные злоумышленники разбили четыре стекла.

По версии полицейских, инцидент случился около дома 
12 мая 2016, 11:21
Ульяновцы напали на полицейских и пытались отнять оружие

Ульяновцы напали на полицейских и пытались отнять оружие

О происшествии рассказали региональные средства массовой информации со ссылкой на представителей силовых структур. Началось все с того, что стражи порядка пытались разнять дерущихся мужчин.
Как сообщается, патруль увидел, как на улице Гончарова несколько человек избивают мужчину. Требование прекратить экзекуцию, было 
4 апреля 2016, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна