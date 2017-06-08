В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, что подозреваемый работает водителем. К уголовной ответственности его раньше не привлекали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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