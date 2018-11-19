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Материалы по теме:

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В Самаре сменились руководитель аппарата администрации и глава дептранса

В понедельник, 19 ноября, на совещании в администрации областной столицы анонсировали ряд новых кадровых рокировок. Руководителем аппарата администрации стала Елена Москвичева. Она более 15 лет находится на муниципальной службе, ранее занималась развитием системы образования в районе, а затем была заместителем 
19 ноября 2018, 03:02
В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В Самарской области Lada Priora врезалась в фуру: погиб водитель

В воскресенье, 18 ноября, на трассе в Самарской области произошла смертельная авария. В 16:20 водитель легковушки Lada Priora ехал в сторону Самары по автодороге М-5 «Урал» в Сергиевском районе. На 1122 километре трассы он столкнулся с грузовиком Scania, который стоял 
19 ноября 2018, 08:33
Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

Автоледи с ребенком вылетела с дороги в Красноярском районе из-за того, что села за руль пьяной

 ДТП произошло вчера, 17 ноября, в Красноярском районе Самарской области. Ford Mondeo ехал от Большой Каменки в сторону автотрассы М5 "Урал". На перекрестке с магистралью машина выехала на придорожную полосу, а затем вылетела в кювет и опрокинулась. По предварительной версии 

18 ноября 2018, 05:02
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