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В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»
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31 декабря 2017, 03:40
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В Самаре ГИБДД обратилась к водителям и пешеходам из-за снега и пробок
Сотрудники ГИБДД опубликовали обращение к самарцам – водителям и пешеходам. Полицейские призывают участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать осторожность. После снегопада дороги Самары сковали пробки, произошло несколько ДТП. Сейчас сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную ситуацию в городе на 7 баллов.
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25 декабря 2017, 12:24
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Самарские гаишники провели рейд на обводной
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21 декабря 2017, 08:53
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ГИБДД возбудила более 20 дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог
В Самарской области сотрудники ГИБДД возбудили более 20 административных дел из-за плохо очищенных от снега самарских дорог.
«За несвоевременную уборку автомобильных дорог от снежных накоплений и наледи Госавтоинспекцией возбуждено более 20 дел об административных правонарушениях в отношении лиц, ответственных …
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7 декабря 2017, 03:54
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ГИБДД предупреждает самарских водителей о двухдневном снегопаде и гололеде
В Самарской области прогнозируется двухдневный снегопад, предупредили в ГИБДД.
«Региональная ГИБДД информирует, что на большей территории Самарской области наблюдается выпадение снега. Асфальтовое покрытие скользкое. В последующие два дня ожидается снегопад. В этой связи Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее …
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4 декабря 2017, 01:28
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Пьяный самарец насмерть сбил пешехода и скрылся
Сегодня, 24 сентября, около 2-х часов ночи в поселке Управленческий произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель Лады сбил пешехода. Причем, утверждают очевидцы, удар был настолько сильным, что у автомобиля снесло часть крыши. Автомобилист скрылся с места происшествия, передают в …
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24 сентября 2017, 01:32
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В Самаре пьяная автоледи сбила троих пешеходов и скрылась с места ДТП
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23 сентября 2017, 02:23
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В Тольятти полиция догнала пьяного водителя за рулем "десятки", есть видео
За нарушение ПДД инспекторы ДПС в Тольятти на Ботанической улице попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал требования полицейских и продолжил движение, грубо нарушая правила. Вскоре «десятку» остановили.
Лежа на траве, 47-летний автомобилист заявил, что не пил, освидетельствование проходить …
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20 сентября 2017, 10:41
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Каждая пятая компания России решила сэкономить на новогоднем корпоративе
Это выяснили исследователи Superjob. Многие фирмы отказались от ресторанов в пользу недорогих кафе. Треть компаний проведут традиционный новогодний праздник в офисе. Еще один тренд года - сотрудникам предлагают софинансирование. Работодатель оплачивает еду, а напитки и алкоголь предлагает приобретать за свой …
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23 декабря 2016, 01:19
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В Самаре корпоратив чиновников отменен после проверки прокуратуры
«АСАДО» останется без Нового года. Прокуратура Железнодорожного района Самары отменила резонансную закупку самарского "Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования" по организации новогоднего корпоратива за 300 тысяч рублей.
Как установила проверка надзорного ведомства, по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 …
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16 декабря 2016, 11:43
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В Самаре 60% работников останутся без новогоднего корпоратива
Почти 60 процентов сотрудников самарских компаний останутся в этому году без новогоднего корпоратива, выяснили исследователи портала «Зарплата.ру». Для сравнения: в 2011 году без новогодней вечеринки остались только 20 процентов самарских работников.
Самый популярный вариант организации праздничного вечера среди тех, у кого …
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14 декабря 2016, 12:25
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Российские компании проведут корпоративы в стиле домашней вечеринки
Почти половина российских компаний проведут новогодние корпоративы в стиле «домашней вечеринки». Увидеть на празднике в своей фирме приглашенных знаменитостей получат возможность только 11 процентов трудящихся россиян. Такие данные в ходе опроса 2 тысяч респондентов были получены исследователями с портала «Работа.Mail.ru». …
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9 декабря 2015, 02:16