Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов … В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов