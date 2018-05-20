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Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»
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19 мая 2018, 01:55
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Пьяный самарец на иномарке врезался в ТЦ «Захар»
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19 мая 2018, 01:10
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Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске
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18 мая 2018, 02:04
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Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре
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18 мая 2018, 01:38
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ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре
В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую …
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23 марта 2018, 07:00
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В Самаре пьяный таксист протаранил KIA
Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.
По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист …
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14 января 2018, 04:26
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Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике
В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали водителя. Полицейским стало известно, что по улицам Автозаводского района на большой скорости с грубейшими нарушениями правил дорожного движения рассекает темный автомобиль Opel. Около одного из домов по Ленинскому проспекту иномарку удалось остановить.
Выяснилось, что …
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5 января 2018, 03:29
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В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»
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31 декабря 2017, 03:40