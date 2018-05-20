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Материалы по теме:

Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»

Девушка-байкерша разбилась на трассе М-5 возле «Меги»

Сегодня, 19 мая, около 8:30 утра на автотрассе М-5 «Урал» на въезде в Самару неподалеку от торгового центра «Мега» произошло ДТП с участием мотоцикла.

В обстоятельствах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Последствия аварии сняли на видео проезжавшие мимо очевидцы.
19 мая 2018, 01:55
Пьяный самарец на иномарке врезался в ТЦ «Захар»

Пьяный самарец на иномарке врезался в ТЦ «Захар»

В ночь пятницы на субботу, с 18 на 19 мая, около полуночи в Самаре на улице Ново-Садовой произошла серьёзное ДТП. Водитель на «Опеле», не справившись с управлением, сначала пробил дорожное ограждение, а затем врезался в здание торгового центра «Захар». Фото 
19 мая 2018, 01:10
Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Водителя, сбившего 11-летнего ребенка, ищут в Жигулевске

Полицейские города Жигулевск ищут водителя, который сбил ребенка. ДТП произошло 17 мая в 16:20. Мужчина на черном кроссовере ехал по улице Репина. В районе дома №5 под колесами машины оказался 11-летний мальчик, находившийся на парковочной площадке. После наезда автолюбитель с 

18 мая 2018, 02:04
Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

Водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на Запорожской в Самаре

В Самаре водитель «Форда» сбил 11-летнего мальчика на улице Запорожской. ДТП произошло на участке между улицами Антонова-Овсеенко и Дыбенко в четверг, 17 мая, в семь часов 
18 мая 2018, 01:38
ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

ГИБДД назвала районы проведения «Контроля трезвости» в Самаре

В Самаре в пятницу, 23 марта, с 22 часов ГИБДД запустит «Контроль трезвости». Полицейские будут выявлять пьяных водителей. Для этого привлекут максимальное число полицейских. Они будут работать на территории Железнодорожного и Октябрьского районов. Останавливать обещают всех. С одними проведут профилактическую 

23 марта 2018, 07:00
В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

В Самаре пьяный таксист протаранил KIA

Сегодня, 14 января, в Самаре на пересечении Гаражной и Революционной произошло ДТП. Как пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте», так столкнулись автомобили KIA Спортаж и такси.

По словам очевидцев, от водителя такси шел сильный запах алкоголя. Таксист 
14 января 2018, 04:26
Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике

Пьяный тольяттинец ездил на иномарке по городу с человеком в багажнике

В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали водителя. Полицейским стало известно, что по улицам Автозаводского района на большой скорости с грубейшими нарушениями правил дорожного движения рассекает темный автомобиль Opel. Около одного из домов по Ленинскому проспекту иномарку удалось остановить.

Выяснилось, что 
5 января 2018, 03:29
В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

В Самаре инспекторы ГИБДД задержали пьяного судебного пристава на «Приоре»

Вчера, 30 декабря, около 2 часов ночи активисты «Ночного патруля» заметили на улице Владимирской водителя с явными признаками алкогольного опьянения.
 
Мужчина на вазовской легковушке приехал к круглосуточному супермаркету, сделал покупки, сел за руль и уехал. Активисты передали данные о 
31 декабря 2017, 03:40
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