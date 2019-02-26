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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию
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25 февраля 2019, 09:39
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В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?
Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать …
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25 февраля 2019, 08:53
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»
Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по …
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25 февраля 2019, 12:06
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Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин
Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру …
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25 февраля 2019, 11:43
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Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге
В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из …
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24 февраля 2019, 06:19
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В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров
Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях …
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22 февраля 2019, 04:16
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Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу
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19 февраля 2019, 12:57
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Полиция ищет в Самарской области беременную воровку
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19 февраля 2019, 11:52
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Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку
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17 февраля 2019, 04:06
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Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова
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7 февраля 2019, 04:19
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В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек
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5 февраля 2019, 01:14
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Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары
Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 …
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5 февраля 2019, 12:37
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38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области
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2 октября 2018, 09:45
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