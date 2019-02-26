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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 25.02.2019 
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Материалы по теме:

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем, эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

Бывший врач-анестезиолог, который изнасиловал пациентку, отправится на три года в колонию

В Самаре поставлена точка в скандальном деле бывшего врача-анестезиолога. Напомним, что Юрий Черников обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Во время расследования и суда установили, что 2 августа 2017 года врач в помещении одного из обществ с ограниченной 
25 февраля 2019, 09:39
В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

В блогах: ЖКС! Вы работать будете или как?

Блогер verqiz обращается к самарской управляющей компании ЖКС с вопросом, когда она начнет работать? "Зима подходит к своему завершению! А вот ЖКС как-то не очень справляется с уборкой снега во дворах, а может, даже и не пытается это делать 
25 февраля 2019, 08:53
В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни

Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь 
25 февраля 2019, 08:48
В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров

В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска 

25 февраля 2019, 12:37
В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

В Чапаевске 61-летнюю пенсионерку будут судить за продажу «синтетики»

Перед судом в Чапаевске предстанет в ближайшее время 61-летняя пенсионерка. По версии следствия, женщина промышляла торговлей синтетическими наркотиками. Как рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре, она три раза продавала запрещенные вещества своему знакомому. Подозреваемая и ее клиент договаривались о встречах по 
25 февраля 2019, 12:06
Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру 
25 февраля 2019, 11:43
Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

Вытаскивают прямо из лунки: В Сызрани жулики воруют добычу у рыбаков на Волге

В паблике «Рыбалка в Сызрани» сообщили о вопиющем случае, который произошел утром 24 февраля на Волге, где неизвестные украли добычу у местных рыбаков. По их словам, рыбу крадут из полыньи, самовольно снимая ее с жерлиц. Так у одного из 
24 февраля 2019, 06:19
В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

В Самаре хотят заблокировать сайты по продаже санкционных сыров

Куйбышевская транспортная прокуратура добивается закрытия сайтов, с помощью которых пользователям предлагали купить запрещенные к ввозу в нашу страну продукты. Как пояснили в ведомстве, сотрудники прокуратуры проверили исполнение законодательства при организации и проведении таможенного, ветеринарного, карантинного и фитосанитарного контроля в условиях 
22 февраля 2019, 04:16
Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Экс-полковник ГРУ Владимир Квачков вышел на свободу

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из колонии в Мордовии. Его встречала целая толпа - помимо жены и детей у ворот исправительного учреждения его ждали представители прессы. 
 
 - Такой вот я - полковник Квачков, мое состояние - к походу и бою 
19 февраля 2019, 12:57
Полиция ищет в Самарской области беременную воровку

Полиция ищет в Самарской области беременную воровку

На днях в полицию города Отрадный за помощью обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что потеряла кошелек, в котором находились деньги и банковские карты. Через некоторое время после случившегося на ее телефон стали поступать сообщения о том, что с ее «пластика» 
19 февраля 2019, 11:52
Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Нигде покоя нет: в Самаре таксист обокрал уснувшую пассажирку

Автомобилист умудрился снять со спящей женщины цепочку и вытащить из ее сумки кошелек с деньгами. Однако «спалился» горе-воришка на ломбарде. Именно туда он понес свою «добычу» и оставил там свои реальные ФИО и домашний адрес.

Мужчина был задержан полицейскими по месту 

17 февраля 2019, 04:06
Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд освободил из колонии экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова

Суд Мордовии изменил приговор бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову и освободил его от наказания. Он получил билет на свободу из-за частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти или вражды». Напомним, что в 2005 году ему предъявили обвинение в покушении 
7 февраля 2019, 04:19
В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

В Самаре вынесли приговор бывшему военному, который задушил мать трех девочек

7 лет лишения свободы строгого режима и принудительное лечение у психиатра - таков вердикт суда, вынесенный в отношении бывшего военнослужащего, участника боевых действий в Чечне, многодетного отца Евгения Копцева. Напомним, по версии следствия он в ночь с 13 на 14 
5 февраля 2019, 01:14
Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Лихач на Инфинити, убивший инспектора ГИБДД, отправился на нары

Водитель Infiniti G35 Sport в ночь на 6 ноября прошлого года в районе села Печерское на 925 километре трассы М5, двигаясь в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречке.
Нарушителя попытался остановить 24-летний инспектор ДПС 2 
5 февраля 2019, 12:37
38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

38,5 лет тюрьмы на двоих получили грабители и убийцы в Самарской области

В Самарском областном суде завершился процесс над двумя жителями губернии. 41-летние мужчины обвинялись в целом ряде преступлений, в числе которых значились убийство и грабежи.

По версии следствия, 12 июня прошлого года фигуранты дела что-то не поделили с жителем Кинель-Черкасского района. В 

2 октября 2018, 09:45
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