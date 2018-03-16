Под Самарой в четверг, 15 марта, произошло массовое ДТП. В Волжском районе пьяный водитель Chevrolet Cobalt разбил три автомобиля. Авария произошла около семи часов утра на 9-м километре дороги Волжский – Курумоч – «Урал».
По данным полицейских, автомобиль двигался со стороны Самары, выехал на встречку и столкнулся с тремя авто – «Шевроле Нива», Mercedes ML 350 и Toyota Land Cruiser. «Шеви Нива» ушла с дороги в кювет. Водитель этой машины получил травмы груди и плеча. Его забрали медики.
«По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель автомашины «Chevrolet Cobalt» находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские предоставили фото с места ДТП.
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