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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Материалы по теме:

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области на М-5 произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В Самарской области в районе Жигулевска на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. Столкнулись три машины – иномарки Hyundai Solaris, Toyota Hilux и грузовая «Газель». Это случилось в понедельник, 22 января, около 15 часов. Есть пострадавшие.

По предварительным сведениям 
23 января 2018, 01:35
В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В Самаре водитель «Гелендвагена» устроил массовое ДТП и сбежал

В пятницу, 29 декабря, в Самаре, в Промышленном районе, произошло массовое ДТП. На улице Димитрова водитель «Гелендвагена» ударил ехавшую впереди иномарку. По «принципу домино» последовало еще несколько столкновений. В результате механические повреждения получили пять машин – иномарки. Помимо «Гелендвагена», участниками 
29 декабря 2017, 01:38
В Самарской области в массовом ДТП с грузовиком погибли 3 человека

В Самарской области в массовом ДТП с грузовиком погибли 3 человека

Во вторник, 26 декабря, в Самарской области произошло массовое ДТП с участием грузовой машины, в котором погибли три человека. Авария случилась не территории Кинельского района, на 42-м километре подъезда к городу Оренбургу от трассы М-5 «Урал». Примерно в 10:20 там 
26 декабря 2017, 02:46
Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

Под Самарой пьяный водитель не смог сбежать от сотрудницы Росгвардии

В Самарской области сотрудница Росгвардии в свободное от службы время помогла задержать пьяного водителя. Это случилось в поселке Стройкерамика Волжского района. Нарушителя, едва не сбившего человека, заметила командир отделения вневедомственной охраны по Волжскому району Екатерина Челмодеева - женщина как раз 

5 декабря 2017, 10:25
Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Тольятти: легковушки Infiniti и Granta разворотило в массовом ДТП

Массовое ДТП произошло в пятницу, 24 ноября, в Тольятти на улице Ларина. По словам очевидцев, в результате аварии «разворотило» две легковушки Infiniti и Granta. В социальной сети появилось фото с места аварии.

«Сильное ДТП у проходной СК на Ларина. 
24 ноября 2017, 04:17
В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель бросил сбитую на тротуаре девушку

В Тольятти пьяный водитель сбил на тротуаре 18-летнюю девушку и уехал. По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло во вторник, 14 ноября, на улице Тополиной около дома №48.

Девушка шла по тротуару, когда на нее наехал «Форд Фокус». 

16 ноября 2017, 09:39
В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

В очередь, все в очередь: В Тольятти «Калина» врезалась в дерево, а в нее – «четырнадцатая»

Необычное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Автозаводском районе Тольятти сегодня ночью, 12 ноября. Как передает паблик "Патрулю Тольятти" соцсети «ВКонтакте», возле дома №2 по бульвару Королева водитель «Калины» не справился с управлением и врезался в дерево. 
12 ноября 2017, 03:50
Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Тише едешь – дальше не будешь: В Тольятти пьяный водитель выдал себя слишком медленной ездой

Сотрудники вневедомственной охраны Тольятти задержали 42-летнего местного жителя. Мужчина без прав сел пьяным за руль.

Во время патруля в Автозаводском районе стражи порядка обратили внимание на Lada Granta. Машина ехала по улице 70 лет Октября очень медленно и без 
6 ноября 2017, 08:16
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