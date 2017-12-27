В Самаре состоялся суд над местным жителем по делу о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. По данным силовиков, пьяный мужчина выстрелил с балкона в голову полицейскому. Инцидент произошел в Промышленном районе 23 сентября этого года.
На улице Рыльской полицейский получил ранение в голову. Выстрел был сделан из пневматической винтовки с оптическим прицелом. В материалах дела указано, что самарец стрелял «беспричинно, из хулиганских побуждений». Сотрудник полиции получил черепно-мозговую травму: сотрясение головного мозга и рану на лбу. Вред здоровью оценен как легкий.
Подсудимый полностью признал вину. Дело рассматривалось в особом порядке.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», - сообщили в прокуратуре Самарской области.
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