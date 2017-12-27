Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора Неоднократно судимый за кражу и мошенничество Вячеслав Капитонов совершил в российской столице побег из здания Бутырского суда. Там собирались зачитать приговор в его отношении, информирует ТАСС.

Мужчина объявлен в розыск. Как поясняется, в процессе он так и не появился, хотя …