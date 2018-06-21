Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. Кроме того, защитник Кирилл Гоцук перейдет на правах аренды в курский «Авангард».
«Футбольный клуб "Крылья Советов" благодарит игроков за совместную работу и желает удачи и успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте команды.
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