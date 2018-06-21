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Материалы по теме:

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

Футболисты Дании выложили в соцсети видео и фото из Самары

В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице 

21 июня 2018, 12:04
Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует

Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.

«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло 

21 июня 2018, 10:19
В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков

В Самаре в день первого матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Сербии и Коста-Рики специально запущенные к стадиону автобусы-шаттлы перевезли более 30 тысяч человек, трамваи — 34 тысячи. Задействованы были все маршруты.

«Загрузка стадиона была очень быстрыми темпами. И начиная за 

20 июня 2018, 07:02

"Крылья Советов" заключили контракты с тремя новичками

Футбольный клуб «Крылья Советов» сообщил о том, что его ряды пополнили сразу трое новичков. В команду пришли защитник Владимир Полуяхтов, выступавший за "Оренбург" и "Анжи", защитник Никита Чичерин, последним клубом которого был "Енисей", и голкипер Михаил Опарин, игравший ранее за 

20 июня 2018, 10:23
«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

«Готов»: спортивная акция при поддержке «Русского Радио» пройдет в Самаре

Всероссийский тур «Готов» (0+) в нашем городе! Масштабная акция в поддержку массового спорта при поддержке радиостанции «Русское Радио» пройдет в Самаре.
С мая по август жители 30 городов России смогут принять 
9 июня 2018, 09:24
Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»

Футболист Иван Таранов покинул  клуб «Крылья Советов». Он защищал цвета волжан в течение последних 10 лет и стал для самарцев одним из символов команды. Перед уходом Иван попрощался со своими поклонниками.

«Это футбол. Понимал, что когда-то произойдет момент прощания с "Крыльями" 

6 июня 2018, 03:10
«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

«Крылья Советов» ищут игрока на позицию Дмитрия Ятченко

Руководство «Крыльев Советов» ищет игрока, который сможет выступать на позиции футболиста Дмитрия Ятченко. Об этом на встрече представителей селекционного отдела футбольного клуба "Крылья Советов" с самарскими болельщиками рассказал спортивный директор Зураб Циклаури.

«Что касается Дмитрия Ятченко, то мы обозначили ему, что 

6 июня 2018, 02:12
Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

Циклаури подтвердил уход Таранова из ФК «Крылья Советов»

В Самаре футбольный клуб «Крылья Советов» покинет один из ветеранов действующего состава и бывший капитан «основы» Иван Таранов. Эту информацию подтвердил спортивный директор самарской команды Зураб Циклаури, передает пресс-служба «КС». Таранов играл в амплуа защитника, в «Крыльях» он уже десять 

6 июня 2018, 12:40
Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

Ледовый дворец открылся в Новокуйбышевске

13 марта в Новокуйбышевске открылся первый в городе Дворец спорта с ледовой площадкой. В торжественной церемонии приняли участие представители мэрии и областной администрации.

«Пусть здесь будут воспитываться новые чемпионы, растет здоровое поколение новокуйбышевцев!» - поздравил горожан врио губернатора Самарской области Дмитрий 

14 марта 2018, 11:15
Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

Тренером вратарей гандбольной «Лады» стал Павел Сукосян

В тренерском штабе гандбольного клуба «Лада» пополнение. Наставником голкиперов команды стал Павел Сукосян. В своем послужном списке он имеет титулы двукратного чемпиона мира, а также чемпиона Олимпийских игр в Сиднее. До последнего времени Павел Сукосян работал в Корее, а до 

14 февраля 2018, 09:51
Какие спортсмены из Самарской области принимают участие в зимней Олимпиаде-2018?

Какие спортсмены из Самарской области принимают участие в зимней Олимпиаде-2018?

Сразу стоит раскрыть все карты и озвучить тот факт, что представители Самарской губернии на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане не участвуют. Но все же у поклонников зимних видов спорта найдется повод для гордости за нашу область, пусть и с маленьким 
12 февраля 2018, 12:41
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