Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. К чиновнику обратилась одна из жительниц губернии и пожаловалась на качество организации турнира «Золотая шайба». Основные претензии она адресует руководителю федерации Станиславу Рузову.

- Мы в курсе претензий хоккейной общественности региона к его …