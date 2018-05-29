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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейная «Лада» вернет себе прежний логотип

Хоккейный клуб «Лада» вернет себе старый логотип. Соответствующее голосование среди болельщиков было инициировано на митинге в поддержку команды.

Всего в опросе принял участие 3521 человек. Подавляющее большинство участников, 1999, высказались за возвращение старого логотипа. 815 человек высказались за изготовление новой символики. 

29 мая 2018, 09:10
Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить

Аккредитацию федерации хоккея Самарской области могут приостановить

Об этом сообщил глава регионального Минспорта Дмитрий Шляхтин. К чиновнику обратилась одна из жительниц губернии и пожаловалась на качество организации турнира «Золотая шайба». Основные претензии она адресует руководителю федерации Станиславу Рузову.

- Мы в курсе претензий хоккейной общественности региона к его 

28 мая 2018, 01:37
Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Хоккейная «Лада» стала фарм-клубом ярославского «Локомотива»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» стала фарм-клубом для ярославского «Локомотива». Команды подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве, сообщает сайт автозаводцев.

- После длительных переговоров мы подписали договор о сотрудничестве с «Локомотивом». Это взаимовыгодное соглашение, которое позволит «Ладе» привлекать игроков ярославского клуба, а хоккеисты 

24 мая 2018, 10:08
В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

В третьем тестовом матче на стадионе «Самара Арена» тольяттинская «Лада» одолела новотроицкую «Носту»

16 мая в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги тольяттинская «Лада» принимала  новотроицкую «Носту». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена». Матч стал третьей тестовой игрой, необходимой для того, чтобы новый спортобъект допустили до проведения поединков чемпионата мира по футболу. На зрительских 

17 мая 2018, 09:18
Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Первым новичком хоккейной «Лады» стал Филипп Метлюк

Ряды тольяттинской хоккейной «Лады» пополнились новым защитником. Клуб подписал на ближайший год 36-летнего Филиппа Метлюка, сообщает сайт автозаводцев.

Стоит отметить, что новичок уже выступал за «Ладу». В 2005 году он в составе команды стал серебряным призером чемпионата страны.  В 2003 и 

15 мая 2018, 12:10
Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

Футбольная «Лада» сыграет против новотроицкой «Носты» на «Самаре Арене»

16 мая в рамках третьего тестового матча на стадионе «Самара Арена» встретятся тольяттинская «Лада» и «Носта» из Новотроицка. Игра пройдет в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги группы «Урал-Приволжье». Соответствующее решение будет оформлено документально в ближайшее время, сообщает «Самарская газета».
8 мая 2018, 01:42
Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Хоккейная «Лада» подала документы для участия в матчах ВХЛ

Руководство тольяттинского клуба «Лада» подало пакет документов, необходимых для выступления команды в Высшей хоккейной лиге. Бумаги поступили в Федерацию хоккея России.

Для допуска клуба к играм специалисты должны проверить документы, а также проинспектировать спорткомплекс «Лада-Арена» на соответствие регламенту лиги, сообщает сайт 

25 апреля 2018, 08:28
Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Возле Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре построят тренировочную арену

Предполагается, что в рамках реконструкции Дворца спорта ЦСК ВВС в Самаре на ул. Молодогвардейской появится новая тренировочная арена. Планируется, что новый спортобъект площадью более 2400 квадратных метров соединят с действующим ледовым дворцом.

Как уже сообщала «ТЕРРА», из-за того 
24 июня 2015, 12:49
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ

Хоккеисты самарского ЦСК ВВС не будут выступать в ВХЛ

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС вынужден отказаться от повышения в классе - в Высшей хоккейной лиге команда не сыграет. Причина - несоответствие местного Дворца спорта требованиям регламента. На устранение недостатков надо 70 миллионов рублей. Кроме этого еще 100 необходимо для 
22 июня 2015, 01:45
Вопрос об участии ЦСК ВВС в чемпионате ВХЛ решится до 15 июня

Вопрос об участии ЦСК ВВС в чемпионате ВХЛ решится до 15 июня

Вопрос, будет ли самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС играть в Высшей хоккейной лиге, решится до 15 июня. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне комиссия ВХЛ установила, что Дворец спорта не соответствует требованиям лиги.

По данным пресс-службы самарского клуба, 
10 июня 2015, 12:44
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